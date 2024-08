Zuzana Hejnová odletěla do Paříže pro stříbrnou medaili.

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová odcestovala na olympijské hry do Paříže pro medaili. Atletickou kariéru sice už na jaře 2022 ukončila, ale 9. srpna v Parku šampionů v centru Paříže převezme stříbro z OH 2012 v Londýně. V dějišti olympiády stráví čtyři dny a pochopitelně nebude chybět na atletických soutěžích.

Hejnová v Londýně doběhla třetí, ale po diskvalifikaci původní ruské vítězky Natalji Anťuchové se posunula na druhé místo. Mezinárodní olympijský výbor uspořádá nový ceremoniál, při němž bývalou atletku doplní nově korunovaná vítězka Lashinda Demusová z USA a Jamajčanka Kaliese Spencerová, která byla původně čtvrtá.

„Nebude to jako když probíhá ceremoniál přímo po soutěži, ale užila jsem si to už v Londýně před dvanácti lety, kdy jsem byla třetí. Teď se těším, že dostanu správnou barvu medaile,“ vyprávěla světová šampionka z let 2013 a 2015.

Těší se, že si atletiku vychutná jako divák

V současnosti nemá matka téměř dvouletého syna Matyáše na olympijský Londýn žádnou medailovou památku. Bronz totiž už musela odevzdat, a tak doma má jen prázdnou krabičku. „Hodně lidí se mě na medaili ptá a chce ji vidět, ale asi půldruhého roku ji nemám. Už se docela těším, až si přivezu novou. V Paříži se na atletiku půjdu podívat, a to bude proti minulosti změna, protože nebudu pod tlakem jako závodník, ale jako divák si závody hezky vychutnám,“ usmívala se.

Bývalá reprezentantka na 400 metrů překážek, která je časem 52,83 stále českou rekordmankou, pracuje od dubna na atletickém svazu jako reprezentační trenérka pro sprinty a překážky. Proto pečlivě sleduje výkony českých reprezentantů na OH.

„Není to úplně takové, co bychom si představovali, ale musíme vydržet, až doroste nová generace a začne vozit medaile. Někteří mladí závodníci už reprezentují v Paříži a jsou docela šikovní a úspěšní,“ zmínila Zuzana Hejnová.

Na čtyřsetmetrové trati s plůtky závodila na olympiádě její nástupkyně Nikoleta Jíchová, čtvrtá z letošního ME v Římě, která na Stade de France nepostoupila z rozběhu a nepolepšila si ani v opravném běhu. „V Paříži se jí moc nedařilo. Vím, že se potýkala s bolavým kolenem. Jinak má, myslím, docela dobře našlápnuto, akorát bude muset vydržet zdravá, protože to je alfa a omega každého sportu,“ dodala.