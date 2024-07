„Cítím, že mi narůstá býčí síla, takže jsem spokojený,“ nechal se český rekordman slyšet před cestou na olympiádu. Prvním krokem je vždycky záludná kvalifikace, v níž mají koulaři k dispozici jen tři pokusy. Na Stade de France by bylo nejlepší hodit limit na první pokus, sbalit si tašku a odejít z placu.

„Kéž by to bylo takhle jednoduché. Je to optimální scénář, jak postoupit do finále. Občas se mi to podařilo, ale povedlo se mi to ve chvíli, kdy jsem na to necílil. Když jsem se na to naposledy na halovém mistrovství Evropy v Praze zaměřil, odcházel jsem vyiksovaný, a tak to od té doby beru s pokorou. Na nějaké šetření sil to na olympiádě není. Kvalifikace je malé finále. Ten pokus musí být pěkný, rychlý a trefený,“ popsal Staněk ideál.

V těle má vlastní sono

Zmíněné tříslo se prý občas ozve. „To když mu dám trošku víc počoudit, ale nezlobí tak, že bych nemohl nic dělat. Jen chce opečovat, aby trošku povolilo. Víceméně mi dovoluje úplně všechno. I podle toho skládáme tréninky, abych mohl pokaždé naplno házet. To je to hlavní,“ pokyvoval hlavou.

„Tím, že už mám za sebou hodně zranění, mám v těle vlastní sono. Vždycky poznám, jestli to je, nebo není natržené. Skutečné sono pak ukázalo dvě trhlinky. Naštěstí byly malé a stalo se to jaře. Věděli jsme, že do olympiády je ještě spousta času. Teď jde všechno, jak má,“ líčil.

Před olympiádou si ještě jednou zazávodí na menším mítinku v Německu. „V Schönebecku to znám. Před sedmi roky jsem tam hodil český rekord (22,01 metru). Letos jsem toho kvůli zranění moc neodzávodil, a tak to přijde vhod.“

Tomáš Staněk se objeví už na třetích olympijských hrách. „Jsou ale první v Evropě, a to je úplně něco jiného. Paříž je jako na dlani,“ usmíval se. O tom, že by do Francie kvůli zdravotním trablům neodjel, vůbec nepřemýšlel.

Konkrétním umístěním se nechce svazovat. „Spíš mi jde o to podat co nejlepší výkon. Jaký bude, mohu samozřejmě podle tréninku soudit, ale den D bude 2., potažmo 3. srpna. Největší motivaci nosím v sobě. Chci podat super výkon, jaký bude na finále potřeba,“ přemítal Staněk, který na OH ještě nepřekročil práh kvalifikace.

Jak dopadne souboj gigantů?

A co mu v závodním dnu nejvíc pomáhá? „Když se závodí k večeru, tak si dopoledne vyčistím hlavu nějakým videem nebo hrami na mobilu. Pak si udělám kafe, dojdu se projít. Po obědě si možná udělám ještě jedno. Mám rád takovou pohodičku, naladit se na tu správnou notu,“ popsal předzávodní program.

Ve finále, kde by určitě nechtěl chybět, mohou tři nebo čtyři favorité zaútočit na světový rekord. Ten drží Američan Ryan Crouser (23,56), ale v letošních tabulkách jsou před ním jeho krajan Joe Kovacs a Ital Leonardo Fabbri.

„Myslím, že Joe bude hodně hladový. Je neskutečně silově vybavený. Když to správně roztočí, nevíte, jestli mu to doletí na 22 nebo 24 metrů. To je něco neuvěřitelného. Myslím, že Ryan to bude mít hodně těžké,“ poznamenal k souboji koulařských gigantů.