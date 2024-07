Staňkovi v konkurenci dalších sedmi závodníků stačil k vítězství výkon 20,53 metru, kterého docílil hned prvním soutěžním pokusem. O téměř metr a půl tak zaostal za českým rekordem, jenž zapsal na stejném místě. Ten má hodnotu 22,01.

„S dnešním závodem úplně spokojen nejsem. Samozřejmě jsem rád, že jsem vyhrál a že jsem porazil halového mistra Evropy Zanea Weira, ale ani jeden pokus se mi nepodařilo chytit a proměnit dokonalé podmínky, které tu byly,“ nebyl úplně nadšený Staněk, který jako jediný ze startovního pole překonal dvacetimetrovou vzdálenost.

„Ale v tréninku už se mi to daří, takže věřím, že brzo se to chytí i v závodě a věřím, že na olympiádě to bude podstatně lepší než tady,“ hledí s nadějí do francouzské metropole.

Jako zkušený závodník dokázal pojmenovat i příčiny nespokojenosti. „Nedařilo se mi dneska dotáčet ty pokusy. Hnal jsem to hrozně dopředu, zbytečně jsem se hnal za nějakým dobrým výsledkem a nenechal jsem tu kouli natáhnout, aby správně odletěla,“ vypočítával.

Chce to se vyházet

Co ho nyní čeká před pařížským startem? „Zaměříme se určitě na házení, abych to zvládal chytat trupem. V tréninku jsem se cítil dobře, takže si myslím, že je jen otázka času, kdy to proměním. Podle mě to chce už jen vyházet na tréninku, protože fyzicky se cítím celkem dobře. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ řekl.

V Schönebecku se kromě Tomáše Staňka představil i Tadeáš Procházka. S výkonem 17,52 skončil na osmém místě.

Olympijské boje začnou v Paříži koulařům kvalifikací, k níž nastoupí v pátek 2. srpna.