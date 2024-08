Slaví jubileum. Je to přesně dvacet let, kdy jako sotva ochmýřený teeneger vybojoval na olympiádě v Aténách fantastický bronz. Devatenáctiletý Jaroslav Bába tehdy zazářil a dlouhé roky patřil mezi výškařskou elitu. Vítkovický talent se stal stálicí české atletiky, ze šampionátů vozil medaile a finálová umístění.

Skončil před šesti roky po úctyhodných třinácti sezonách ve světové špičce, ale v Česku se nenašel nástupce jeho kvalit. Po skončení kariéry se český rekordman stal trenérem, na olympiádu do Paříže přijel se dvěma svěřenci.

Michaela Hrubá se do finále neprobojovala. V kvalifikaci uspěl Jan Štefela a v sobotu ho čeká finále. Je to svéráz - podobně jako kdysi jeho trenér. Spojuje je i původ, i když kouč se narodil ve slezské z Karviné a závodník je Moravan pocházející ze Zátoru.

Zázraky se někdy stávají

Ale že by mohl bývalou hvězdu po dvaceti letech napodobit? No a proč ne, v olympijské atmosféře se někdy stávají zázraky, možné je všechno. V Paříži by mohl překvapit. Před Aténami s Bábou na medaili také nikdo nepočítal.

„Na olympiádě se mi povedlo skočit tréninkový osobák,“ pochlubil se skokan, jehož největším úspěchem je zlatá medaile z ME do 23 let v roce 2021. V pařížské kvalifikaci sice Štefela na 227 centimetrech neuspěl, ale tuto výšku překonalo jen pět skokanů, takže 224 zdolaných napoprvé mu na účast ve finále stačilo.

Třiadvacetiletý Jan Štefela kvalifikace umí. Do finále postoupil už na mistrovství Evropy 2022 v Mnichově, kde si odbyl debut na vrcholné seniorské akci. Zopakoval to i letos na červnovém ME v Římě.

Roky se stará o nemocnou dceru

Jaroslav Bába, jehož osobní rekord je 237 cm, dělá to, v čem byl úspěšný a čemu rozumí. Fanoušci si jeho jméno ze závodů stále pamatují a svěřenci ho respektují. Spíš plachý a skromný dlouhán dokáže výškaře připravit a namotivovat. A odchovanec havířovské atletiky to zvládá i přes to, že se už roky stará o nemocnou dceru.

Rebeka se v roce 2017 narodila předčasně a s vážnou vývojovou vadou. Kvůli rozštěpu páteře byla ochrnutá na dolní končetiny. Absolvovala několik operací a rehabilitace byly denní nutností. Jardovi podali pomocnou ruku přátelé ze sportu. Vypsali veřejnou sbírku, a ta se rozeběhla neskutečným způsobem.

Stav děvčete se díky speciálním ortézám, tréninku s chodítkem a dalším metodám postupně zlepšoval. „Rebečka mě změnila. Dřív pro mě existoval hlavně sport. Teď jsou moje priority jinde,“ řekl otec před pár lety Deníku. Jeho dcera je částečně pohybově handicapovaná, ale už je z ní školačka a rodičům dělá radost.

Skokan nechce být přemotivovaný

Štefela si letos hale vylepšil osobní rekord na 230 centimetrů, na konci června ho na republikovém šampionátu ve Zlíně vyrovnal. Ambice pro olympijské finále však nechtěl odhalovat. „S čím tam půjdu? Tak to vám nepovím, protože se mi to pak nesplní,“ pravil tajemně.

O trenérově medailovém jubileu samozřejmě ví, ale prý se o tom nechce moc bavit, aby nebyl přemotivovaný. „Asi bych o minulosti moc přemýšlel, a to není právě dobré. Hlava musí zůstat v klidu,“ zmínil Štefela, který by mohl devětatřicetiletého kouče potěšit pěkným výsledkem.