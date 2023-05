I když některé nápady vypadají naprosto bláznivě, jsou uvedeny v život. Sport nevyjímaje. Atletická chůze přišla před dvěma roky o svůj vytrvalecký unikát, kterým byl padesátikilometrový závod. Nahradila ho trať na 35 kilometrů, na níž se už loni závodilo. Není to však poslední změna.

Chodecké závody zažijí na OH v Paříži premiéru smíšené štafety | Foto: se souhlasem CPA

Z programu OH 2024 v Paříži zmíněná pětatřicítka vypadla. Zůstat má jen závod na 20 kilometrů a s ním maraton. Závod měřící skutečně 42 kilometrů a 195 metrů. Jenže se má jednat o štafetu. Tedy formát, jaký chůze nezná.

Navíc se podle genderové vyváženosti budou na úsecích dlouhých deset a půl kilometru střídat muž a žena. A aby tomu byla nasazena koruna dokonale, každý chodec si po svém úseku odpočine, pak od parťáka/parťačky převezme pomyslný kolík a střihne si druhý úsek.

Jedná se o rozhodnutí od stolu

Není divu, že se proti tomuto kočkopsu chodecká komunita bouří. „O týmové soutěži se v rámci olympiády uvažovalo. Měla to být ale pětatřicítka, kterou by šli odděleně muži a ženy. Jednalo by se o klasickou týmovou soutěž, kde by se časy závodníků z jedné země sečetly,“ vypráví nejlepší český závodník současnosti Vít Hlaváč.

Jenže Mezinárodní olympijský výbor argumentoval, že by v cíli nebylo jasné, kdo vyhrál. Proto vymysleli formát, který splňuje jejich požadavky. „Je to rozhodnutí od stolu, které myslím nebylo s nikým z chodecké komunity konzultováno,“ vypráví šestadvacetiletý závodník z Kladna.

„Taková soutěž nedává smysl. Stačí si to představit. Jít dvakrát desítku se zhruba čtyřicetiminutovou přestávkou, je přece nesmysl. Zatím není jasné, jak by se řešili napomenutí terčíky za špatnou techniku,“ kroutil hlavou účastník loňských šampionátů a tokijské olympiády.

Pětatřicítky zůstanou zachovány na MS a ME, ale na olympiádě se bude sprintovat ještě rychlejší než na dvacítce. Vytrvalecký dojem z chodeckých závodů podle Hlaváče vezme kvůli štafetě za své.

Jít dvě svižné desítky bude těžký

„Bude hrozně záležet na rozhodčích, jak budou posuzovat techniku, závodit se bude na hraně chodeckého limitu. Pro klasické vytrvalce je to myslím likvidační. Nebudou mít šanci se na olympiádu dostat,“ pokračuje Hlaváč.

„Chodečtí vytrvalci proti štafetě protestují. Nikdo ale neví, jestli to bude mít nějakou odezvu, protože za tím stojí Mezinárodní olympijský výbor a vedení Světové atletiky. Teď jen čekáme, co se stane,“ říká s rozpaky.

Pro českou jedničku je to nemilá situace. „I dvacítka je pro mě rychlá. Na olympiádě jsem šel padesátku, loni na šampionátech pětatřicítky. Neumím si moc představit, že bych dokázal zrychlit. Jít dvě svižné desítky bude těžký,“ zlobí se reprezentant.

Doufá, že se za chodce postaví národní svazy. „Mohly by vydat nějaké prohlášení, ale chůze je minoritní disciplína… Je to hrozná škoda, protože vytrvalecká tradice chůze tím prakticky končí. Přijde mi to jako nefér vůči sportovcům, kteří se na něco dlouhodobě připravují, ale škrtnutím pera je všechno jinak.“

Přes všechna negativa jsou Hlaváč a jeho potenciální partnerka do štafety Eliška Martínková rozhodnuti udělat maximum, aby se do olympijské nominace dostali. „Hry jsou vrcholem sportu. Kvůli nim trénujeme a závodíme. Navíc i proto, že ty poslední byly kvůli covidu hodně ořezané. Rád bych zažil opravdovou olympiádu.“