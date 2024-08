Odhalit sochu úspěšným sportovcům je ve světě poměrně obvyklé. Málokdy jde o díla pozoruhodná uměleckou kvalitou a estetickou průbojností, o to ale v takových případech ani nejde. Hlavní je, že fanoušci poznají, čí je to podobizna, a vyfotí se u ní.

V keňském Eldoretu na to ale šli jinak. Asi se jim nedostávalo peněz, soudnosti ani alespoň trochu schopných sochařů, ale výsledek jejich „pocty“ slavným běžcům nejvíc připomíná panáky z modelíny, vytvořené dětmi na prvním stupni základní školy.

Eldoret je přitom centrem provincie Rift Valley, ze které pochází celá řada slavných keňských vytrvalců. Páté nejlidnatější sídlo v zemi získalo letos v srpnu oficiálně status města a součástí oslav tak bylo i odhalení tří soch.

Jedna prý měla představovat Eliudu Kipchogeho, vítěze olympijských maratonů v Riu i v Tokiu, další socha zase hvězdnou Faith Kipyegonovou, která letos na hrách v Paříži získala své třetí zlato na 1500 metrů v řadě (a byla stříbrná na 5000 metrů).

Zůstaly jen podstavce

Výsledek? Děs a hrůza. „Sochy“ vypadají spíš jako špatný vtip. Na sociálních sítích se tím Keňané i lidé z dalších zemí okamžitě začali dílem bavit, dílem znechuceně kritizovat.

„Je to neúcta a nevděk, zvát něco takového sochou Kipyegonové,“ napsal jeden uživatel sítě X. Další poznamenal, že sochy ukazují „naši kolektivní průměrnost jako země“. A jistý Keňan to uzavřel s tím, že „ať už to vytvořil kdokoli, jistě se nedostane do nebe“.

Podle informací BBC byl odpor veřejnosti k tragikomickým výtvarným objektům tak silný, že přes noc zmizely a následujícího rána po nich zůstaly jen prázdné podstavce. Neví se, kam zmizely, a zda na jejich místo přijde něco povedenějšího.

Keňa patří ke globálním velmocem na středních a dlouhých tratích, na olympiádě v Paříži byla s jedenácti medailemi (z toho čtyřmi zlatými) vůbec nejúspěšnější africkou zemí.