Nakonec se vše seběhlo bez soutěžního pokusu. „Když jsem viděl plán sezony, tak jsem si říkal, že to je znamení. Ještě jsem to chtěl zkusit. Lákadlem samozřejmě byla i olympiáda a mistrovství Evropy v Římě,“ přiznává 41letý Veselý.

Štve vás, že jste se loučil bez oficiálního pokusu?

Taková byla představa, realita je už ale jiná. Tělo mě nepustilo ani do jednoho pokusu. Tak to ale je. Rozlučka ve Zlíně byla taky zajímavá, pro mě nostalgie.

Jaké byly poslední roky bez házení?

Začalo to problémy s ramenem na konci minulého roku. Pak se to táhlo. Ještě jsem tomu chtěl dát pauzu, nabrat sílu. Na konci prázdnin jsem se cítil odpočinutý, že by to mohlo jít. Letos na jaře se však tělo do toho znovu vložilo a cestu nepodporovalo. Měl jsem k tomu i problémy se zády. Postupně jsem si začal dovolovat myšlenku, že to končí.

Zdravotní problémy jste měl už od začátku kariéry. Těšilo vás, jak jste s tím dokázal bojovat?

Byla to pro mě krásná a překvapivá cesta. Ve 20 letech jsem úplně skončil s atletikou, ve 23 znovu začal. Pak se vše nastartovalo. Měl jsem nějaké problémy, učil jsem se je překonávat. Sport je v tomto transformační záležitost – co by vás potkalo během deseti let, tak tady vše, včetně zklamání a opětovného nastartování, zažijete během dvou sezon. Každopádně to bylo úžasné, končím v 41 letech.

O tělo teď bude pečovat

Kdy jste si naposledy hodil oštěpem?

Po příletu z Afriky jsem to ještě zkoušel v Praze. Problémy mě však už nepustily ani do rozběhu, házel jsem to z trávy, jen z lehkého pohybu. Bohužel to nešlo. Potíže tam byly a pořád jsou. Snažím se to řešit, tělu vracet, co mi dalo. Budu o něj pečovat, naslouchat mu.

V kariéře jste toho hodně zažil. Jaké jsou vaše nejsilnější okamžiky?

Sport byl ke mně vlídný. Dva nejsilnější okamžiky jsem zažil na konci kariéry. Patří k tomu Tokio, kdy jsem se už několik let trénoval sám, bylo to vyvrcholení mé snahy. Ve 38 letech jsem to nečekal, nikdy nevíte, jak to dopadne. Druhým bodem je mistrovství republiky v Hodoníně, kde jsem hodil 86 metrů. Celou kariéru jsem se moc neprojevoval, tady ty dva závody jsem si emočně hodně užil.

Přitom jste se stal i mistrem světa.

Moskva pro mě byla taky obrovsky silná. Tam jsem to od sebe čekal, stejně jako další lidé. Své kouzlo to má právě v momentě, kdy to tolik neočekáváte. Když něco dokážete šestým pokusem, ještě více si to dokážete užít. V případě prvního dalekého hodu bych to měl bez dramatu.

Brzy se koná olympiáda v Paříži. Budete se dívat?

Určitě se na oštěp podívám. Bude to dost zajímavé, průměr jde nahoru. Máme silné želízko. Kuba Vadlejch si v Římě na to konečně sáhl, díky tomu dokáže tuto energii zužitkovat, aby ho to popošťouchlo dál. A dalo mu to sílu na olympiádu. Soupeři dobře ví, že v něm mají silného protivníka.