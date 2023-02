Svěřenec vícebojařské legendy Romana Šebrleho si během soboty v pražské Hale Otakara Jandery vytvořil tři osobní rekordy a ve stejné normě pokračoval i v neděli. Celkový součet 6024 bodů poskládal po výkonech 60 m: 7,06, dálka: 747, koule: 14,00, výška: 195, 60 m př.: 8,02, tyč: 500, 1000 m: 2:40,98. To znamená, že kromě výšky si překonal všechna osobní maxima.

„Vyplatilo se v tréninku makat“

„Jsem spokojený, ale ještě to nebylo úplně ono. Ukázalo se, že se vyplatilo v tréninku makat,“ vyprávěl po skončení sedmiboje Ondřej Kopecký, který bude před cestou do Turecka dolaďovat formu. „Ještě si chci zazávodit v individuálních disciplínách a pak odpočívat. Bude to hodně podobně jako v létě, kdy jsem v desetiboji překonal 8000 a 8300 bodů.“

Dosavadní osobní rekord si dvaadvacetiletý závodník pražské Dukly vylepšil o 135 bodů a po triumfu v roce 2020 vybojoval druhý halový titul. Ženský pětiboj při absenci favorizované Doroty Skřivanové ovládla výkonem 4074 b. Barbora Zatloukalová z Olomouce a po dvou bronzech a jednom stříbru se dočkala titulu.