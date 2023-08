/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Nezalekl se velkých jmen. Nováček atletického mistrovství světa Ondřej Macík postoupil na dvoustovce do semifinále. Přitom běžel vedle dvojnásobného mistra světa Američana Noaha Lylese. Čechova ztráta v cíli vůbec nevypadala hrozivě, naopak časem 20,40 vyřadil Slováka Jána Volka.

Ondřej Macík sprintuje po boku Američana Noaha Lylese | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

To je výkon jen o setinu horší než jeho český rekord z červencového mistrovství republiky v Táboře. „Jsem moc spokojený. Bylo super počasí pro sprinty, měl jsem super soupeře a byli i super diváci na stadionu. Běželo se mi skvěle,“ zhodnotil atlet Dukly své úvodní budapešťské vystoupení.

„Lylese jsem si do rozběhu přál. Na dvoustovce nejde běžet s nikým lepším, než je on. Měl jsem z toho obrovskou radost. Mít takového soupeře po boku, mě motivuje. Pomůže to. Klidně bych si to s ním tady rozdal ještě jednou,“ usmíval se pražský rodák, jehož prvním sportem byl ve školních letech fotbal.

„Byl jsem překvapený, že mě nedohnal už po dvaceti metrech. Jsem rád, že jsem si pohlídal třetí místo. Síly mi nedošly,“ vykládal Macík, který Lylesovi fandil při jeho nedělním vítězství na stometrové trati. Američan prolétl cílem za 20,05. Nejrychlejší byl Zharnel Hughes za 19,99.

Porazil slovenského rekordmana

Potěšili ho čeští příznivci na tribunách a také to, že nechal za sebou slovenského rekordmana Volka. „Myslím, že jsem porazil poprvé, takže taky dobrý,“ culil se svěřenec trenéra Michala Nováka.

V semifinále by chtěl český rekord znovu posunout. „To by bylo skvělý, ale uvidí se. Musím dobře zregenerovat a pokusím se, aby to padlo. Měl jsem ještě malinkou rezervu. Mohl bych se dostat zhruba na 20,30. Líp už asi ne, na to ještě nemám kapacitu,“ dodal dvaadvacetiletý sprinter.