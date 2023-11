Paralympijský šampion Oscar Pistorius se po deseti letech dostane na svobodu. Sedmatřicetiletý hendikepovaný atlet sedí do roku 2014 za mřížemi za vraždu své přítelkyně a modelky Reevy Steenkampové, kterou ve svém domě zastřelil. Teď byl jihoafrickým soudem podmínečně propuštěn. Ven z vězení se dostane v lednu.

Oscar Pistorius | Foto: ČTK/AP/Themba Hadebe

Oscar Pistorius se zapsal do sportovní historie jako první handicapovaný atlet, který soutěžil po boku zdravých soupeřů. Jehož život se ale v roce 2013 totálně zničil. Z Pistoriuse se stal vrah. Ve svém domě v Pretorii zastřelil skrze dveře koupelny svou přítelkyni Reevy Steenkampovou.

„Myslel jsem si, že to jsou zloději,“ bránil se u výslechu zhroucený muž a s brekem prosil o odpuštění. Soudce téhle verzi uvěřil a atleta poslal za mříže „jen“ na šest let za vraždu z nedbalosti. Jenže v roce 2017 mu na nátlak prokuratury byl trest odnětí svobody zvýšen na 13 let a pět měsíců.