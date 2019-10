„Klíčové bylo se doma nenakazit. Spousta lidí v Česku je nemocných, tak jsem si na to dával velký pozor. Vitaminy, čajíky, zázvor a tak,“ vyprávěl pražský rodák den před sobotní kvalifikací. „Přechod do katarského vedra je docela nezvyk, ale já tu byl dvakrát na Diamantové lize, takže místní podmínky znám. Vím, co je tady potřeba.“

Doma trénoval až do poslední chvíle. „Byla mi při tom docela zima, ale oštěp lítal daleko. Směrem k Dauhá jsme to vychytali dobře,“ říkal svěřenec Jana Železného. „Sebevědomí mi to posílilo, ale tady začíná všechno nanovo. Do závodu jdeme všichni s čistým štítem. Uvidím, co se stane.“

Prvním krokem je kvalifikace, což je kvůli třem pokusům vždycky hodně ošidný závod. „Chce to poslat oštěp co nejdál hned napoprvé. Kvalifikační limit je hodně vysoký. Možná ale nebude potřeba hodit požadovaných čtyřiaosmdesát metrů,“ přemítal závodník Dukly Praha.

Podle něj ale nebude postoupit do finále vůbec snadné. „Soupeři letos naházeli daleko, ale myslím, že bych na to měl mít,“ pokračoval Vadlejch, který celou sezonu nebyl fit.

Kratší výkon než měl loni - 85,78 metru - na to ale nesvádí. „Odzávodil jsem v podstatě všechno, mohl jsem trénovat, ale pořád jsem byl lehce limitovaný svým tělem. A to sráží. Teď ale cítím záda minimálně, a koleno, co mě zlobilo větší část sezony, se už taky uklidnilo.“

V sobotu nastoupí na Chalífův stadion v roli obhájce stříbra z MS 2017 v Londýně, kde si vytvořil i osobní rekord 89,73 metru. „Já to takhle neberu. Jdu do každého závodu s tím, že se chci umístit co nejlíp. A když hodím opravdu daleko, můžu soupeřit i s těmi nejlepšími,“ dodal osmadvacetiletý oštěpař.