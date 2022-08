Nezapomenutelné dojáky pro Špotákovou: písničky Být jako Bára a Čtvrtá sestra

„Bára nestojí vysoko jen mezi sportovci, ale i v pomyslném žebříčku lidských a morálních kvalit. Nehledě na to, že ji v roce 2012 prezident Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy, to mnohokrát dokázala,“ poznamenal Václav Fišer, bývalý šéftrenér reprezentace.

Ženská do nepohody

„O Barče se nedá mluvit negativně. To by v souvislosti s její báječnou povahou ani nešlo. Něco jsme spolu prožily, s ní to bylo vždycky úžasný. Je to persona, která všechny motivovala. Je to ženská do nepohody. Nezkazí žádnou srandu,“ svěřila se oštěpařka Jarmila Klimešová-Jurkovičová.

„Asi je správné, že se závoděním skončí. Myslím, že se stejně bude kolem sportu pohybovat. Řekla bych, že nějakým způsobem bude pracovat s dětmi,“ dodala její dlouholetá souputnice.

Za všechno se sluší první dámě českého sportu poděkovat. Ať se jí daří v dalších letech!