Oštěpař Jakub Vadlejch je potřetí za sebou českým Atletem roku. Ocenění za rok 2023 získal díky bronzu na mistrovství světa a vítězství v Diamantové lize, navíc mu výkonem 89,51 metru patřil nejdelší hod sezony. Trofej za vítězství v tradiční anketě Českého atletického svazu převzal dnes v Praze.

Oštěpař Jakub Vadlejch získal první místo v anketě Atlet roku. | Foto: ČTK

Jakub Vadlejch díky další úspěšné sezoně v hlasování 141 funkcionářů, trenérů a novinářů získal 1405 bodů. Dlouhodobě jeden z nejlepších oštěpařů světa byl s uplynulým atletickým rokem spokojený, i když mu velké zlato znovu uniklo.

„Já bych sezonu 2023 nazval téměř perfektní. Povedlo se mi vyhrát celkově Diamantovku, měl jsem nejlepší světový výkon a byla placka z mistrovství světa. Sice bronzová, ale byla tam. To byla malinká kaňka, jinak by to byl dokonalý rok,“ řekl novinářům.

Třiatřicetiletý Vadlejch díky tomu suverénně vládne českým atletům. Anketu Atlet roku vyhrál o 372 bodů před stříbrným koulařem z halového mistrovství Evropy Tomášem Staňkem. Třetí skončila smíšená štafeta na 4x400 metrů, která získala bronz na mistrovství světa a triumfovala na Evropských hrách.

Kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová se dnes postaralo o tradiční vystoupení některých z oceněných atletů. Krsek se ujal kláves, Šorm dostal kytaru, ženská část týmu tančila a všichni zpívali hit skupiny Abba Money, Money, Money s českým textem inspirovaným stále ještě poměrně mladou disciplínou.