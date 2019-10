/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ To není dobrá zpráva. Oštěpař Vítězslav Veselý se při středečním tréninku v dějišti atletického mistrovství světa zranil a v Dauhá do kvalifikace nenastoupí.

Vítězslav Veselý | Foto: Ivana Roháčková

„Poslední měsíc jsem měl citlivý kloub na prostředníčku házecí ruky, kterým se opírám při odhodu do oštěpu. Při lehkém házení jsem v prstu ucítil ostrou bolest. Trénink jsem ukončil a vrátil se do hotelu. Mezi tím mi prst otekl,“ popsal Veselý, držitel pěti medailí z nejprestižnějších šampionátů i OH.