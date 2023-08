Také přiznala, že se potýkala s nervozitou. „Před prvním pokusem jsem byla dost svázaná.“

Špotáková: Rozlučka byla krásná, dávám pět hvězdiček. Na MS už moje házení není

Závody už ale neprožívá tak, jako v době, když byla profesionální sportovkyní. „V červenci jsem jeli na dovolenou s koly, užívala jsem si rodiny. Závodit by šlo i líp, ale nejde všechno zvládat,“ povídala oštěpařka, která se s kariérou rozloučila před rokem bronzovou medailí na ME v Mnichově.

Konečně si s kluky užívá volné léto

Dovolená je pro světovou rekordmanku něco nového. Atletika má v létě šampionáty, konají se olympiády a na nich dlouhé roky zářila. „Takové volno jsem měla snad poprvé v životě. Možná jsem jako malá jela vlakem do Košic… Jinak nic. Teď to tedy velká dovolená nebyla, ale konečně si s kluky užívám volné léto. Toho si hodně vážím,“ líčila.

Mnoho nechybělo a Barbora Špotáková mohla mít na pomyslné pažbě šestnáctý titulZdroj: se souhlasem Ivany Roháčkové

I do Tábora dorazila spíš jako na prázdniny. „Pořídili jsme si štěňátko, takže jsem přijela se dvěma psy a dvěma dětmi. Rovnou odtud jedeme na tři dny stanovat do jižních Čech. Když balíte, je to náročné. Přípravu jsem nepodcenila, ale bylo toho dost,“ vykládala držitelka tří olympijských kovů.

OBRAZEM: Špotáková má opět v ruce oštěp. Na Julisce trénuje své nástupkyně

„Nějakou dobu trvalo, než jsem rozdistribuovala psíky. Ještě před závodem jsem absolvovala focení a podpisy. Pak bylo náročný se zkoncentrovat. Kluci byli na tribuně. Malý Darek byl utahaný a zíval. To mě trochu rozhodilo, ale starší Janek mi jako vždycky fandil. Moc to se mnou prožíval. On k atletice tíhne a jsem za to ráda,“ popisovala.

Cítí, že atletice musím něco vracet

„Konečně jsou v oštěpu vidět další holky, přichází výměna generací. Dřív jsem opravdu chtěla vyhrávat, ale dneska jsem jim to fakt přála, Jenže se mi zdály unavené,“ vypozorovala. „Přijela jsem kvůli divákům. Vím, že jim tím udělám radost. Také cítím, že atletice musím něco vracet. Zkouším se starat o mladé oštěpaře, a proto si dodělávám trenérský kurz,“ prozradila.

Zatímco nejlepší atleti pomalu vyhlížejí mistrovství světa v Budapešti, Špotáková se tím nemusí zneklidňovat. V maďarské metropoli by ale neměla chybět - má totiž vystupovat v roli spolukomentátorky televizních přenosů.

Barbora Špotáková na mistrovství ČR v Táboře:

Zdroj: Youtube

Po Budapešti se bude sezona chýlit k závěru, ale roky nejlepší česká atletka si možná ještě zazávodí. „Slíbila jsem Dukle, že bych 3. září házela na mistrovství republiky družstev v Hodoníně. To by ale ještě před tím chtělo najít nějaký závod,“ přemítala.

Tak se nechme se překvapit.