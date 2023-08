/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Časy, kdy se dalo spoléhat na mnohonásobnou šampionku Barboru Špotákovou, jsou definitivně pryč. Na mistrovství světa v Budapešti startovaly tři české oštěpařky, ale ani jedna nepostoupila z kvalifikace.

Nikola Ogrodníková | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Stačilo přehodit limit 61,50 metru, to však žádná nezvládla. Třicetiletá Nikola Ogrodníková měla nejdelší druhý pokus 54,59 a skončila předposlední ve své kvalifikační skupině.

„Těžko hodnotit, když nepostoupíte do finále. Jsem samozřejmě zklamaná a vnitřně mě to hrozně štve. Na jednu stranu si za to můžu sama. Nenašla jsem v technice vůbec nic, co by mi pomohlo poslat oštěp do větší dálky. Prostě jsem házela blbě,“ přiznala vicemistryně Evropy z roku 2018 v Berlíně.

Mezi pokusy se chodila radit s trenérem Janem Železným, ale ke zlepšení to nevedlo. „Měla jsem na to tři pokusy, ale žádný nevyšel. Byly to krátké hody, prostě nic,“ krčila rameny atletka Dukly. „Když zkazím první hod, přemýšlím, co jsem udělala blbě. Na druhý jdu jinak, ale nedumám nad tím negativně jako před lety, kdy jsem se za takových okolností hroutila.“

Poslední dobou Ogrodníkovou provázely zdravotní problémy. „Žebra, kvůli nimž jsem necelých dvacet dní netrénovala, mě nelimitovala. Akorát jsem pokašlávala, což byl důsledek virózy a teplot před odletem na šampionát. Na to se ale vymlouvat nebudu. Chyba je v technice, která je letos evidentně nestabilní. Příští rok bych se chtěla vrátit ke starému rozběhu,“ pokračovala.

Výsledek z Budapešti nebere tragicky. „I když to tady takhle dopadlo, není nikde psáno, že to za rok nebude dobrý. Víra, že se to změní, je pro mě důležitá. Prohry ke sportu patří. Je to nepříjemné, raději bych každý závod vyhrávala, ale zatím se to prostě neděje. Musím doufat, že se to obrátí. Oštěp mě pořád baví,“ přemítala.

Ani další dvě Češky, které patří pod křídla světového rekordmana Železného, se nepodívají do finále. Nikol Tabačková hodila 55,45 a oddílová kolegyně Ogrodníkové Irena Gillarová jen 54,15. „Bojovala jsem, co to šlo, ale dobré hody to nebyly,“ konstatovala Gillarová, která letošní sezonu bere jako návrat po zranění.

„Jsem ráda, že jsem mohla závodit. Doufám, že letošek bude odrazovým můstkem na další rok. Věřím našemu trenérovi, ale tady jsme to nezvládly. Jsme trubky. Trenér by si zasloužil, aby se nám něco povedlo. Strašně nás podporuje a my potřebujeme zabrat. Budapešť musíme napravit, tohle si nezaslouží,“ dodala.

Suverénně naopak do finále prošla Japonka Haruka Kitagučiová, svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka.