„Jsem rád za další medaili, ale prohrál jsem těsně. Budu dál bojovat, abych jednou konečně slyšel hymnu,“ řekl Vadlejch pro Českou televizi.

Vadlejch ve finále hodil 87,28 metru a o 38 centimetrů prohrál s Němcem Julianem Weberem. Vítězslav Veselý byl čtvrtý, pro dvanáctého Martina Konečného soutěž skončila už po třetí sérii.

Vadlejch začal finále přešlápnutým pokusem, který letěl za 80 metrů. Do vedení se na mnichovském Olympijském stadionu dostal domácí Weber, který si chtěl spravit chuť po čtvrté příčce ze světového šampionátu v Eugene, ale s výkonem 83,05 byl první jen chvíli.

Vadlejch ho v druhé sérii přehodil o čtyři metry, Weber odpověděl zřejmě delším pokusem, ale s dotykem odhodové čáry. Na první místo se vrátil ve čtvrté sérii a náskok 38 centimetrů už udržel.

Devětatřicetiletý Veselý, mistr světa z roku 2013 a držitel dvou olympijských bronzů, postoupil do užšího finále jako sedmý, ve čtvrté sérii přehodil 80 metrů a posunul se na čtvrté místo. Po dalším zlepšení na 84,36 byl dokonce chvilku třetí, ale Fin Lassi Etelätalo se na bronzovou příčku ihned vrátil osobním rekordem 86,44.

„To je sport. Tak to chodí. Jednou jste na medaili, pak jste čtvrtý. Já jsem ho vlastně přehodil v Curychu a on byl čtvrtý. Tak jsme si to vyměnili. Trochu jsem mu to i přál. Hodil si osobák a vlastně konečně má medaili, byl několikrát čtvrtý, s medailí je to super,“ ocenil výkon finského soupeře, kterého před osmi lety na cestě za evropským stříbrem v Curychu odsunul na "bramborovou" pozici.