„Chtěla jsem vyhrát, mrzí mě, že jsem zase druhá. Ale ten poslední šestý pokus mi udělal velkou radost, i když byl vysoko. Když to příště trefím trochu níž, tak to bude dobrý,“ vykládala bezprostředně po závodě Nikola Ogrodníková.

V mužské oštěpařské kategorii se vůbec nedařilo Jakubu Vadlejchovi, jenž nenavázal na výborný výkon z Diamantové ligy v Dauhá, kde přehodil v polovině května devadesátimetrovou hranici. Tentokrát se závodem protrápil a skončil až čtvrtý výkonem 82,38 metru. Vyhrál Anderson Peters z Grenady hodem dlouhým 87,88 m.

Hejnová ukončila kariéru. Dvojnásobná mistryně světa je těhotná

Ve výšce triumfoval italský showman Gianmarco Tamberi. Olympijský vítěz z Tokia skočil 230 centimetrů.

Na mužské stovce pokořil vítězný Brit Reece Prescod v protivětru hranici deseti sekund a vylepšil si osobní maximum na 9,93 s. Druhý doběhl někdejší mistr světa Jamajčan Yohan Blake v čase 10,05 s.

Pokoření hranice osmi minut

Vrh koulí ovládl Američan Joe Kovacs. Dvojnásobný mistr světa poslal své náčiní do vzdálenosti 22,25 metru a zaostal jen o 18 centimetrů za rekordem mítinku krajana Crousera z roku 2020.

V závodě na 3000 metrů překážek prolomil Etiopan Lamecha Girma jako první v sezoně hranici osmi minut a zvítězil v čase 7:58,68. Zařadil se na 12. místo historických tabulek.

Zlatá tretra 2022 (atletický mítink v Ostravě, 61. ročník):



MUŽI:

100 m (vítr -1,2 m/s):

1. Prescod (Brit.) 9,93

2. Blake (Jam.) 10,05

3. Hughes (Brit.) 10,05,

…7. Veleba 10,44

8. Stromšík (oba ČR) 10,47.



800 m:

1. Wanyonyi (Keňa) 1:44,15

2. Moula (Alž.) 1:44,19

3. Burgin (Brit.) 1:44,54,

…11. F. Sasínek (ČR) 1:46,29.



Koule:

1. Kovacs (USA) 22,25

2. Walsh (N. Zél.) 21,68

3. Mihaljevič (Chorv.) 30,89.



Oštěp:

1. Peters (Grenada) 87,88

2. Walcott (Tr. a Tob.) 84,47

3. Weber (Něm.) 83,92

4. Vadlejch (ČR) 82,38



Výška:

1. Tamberi (It.) 230 cm

2. Ferreira (Braz.) 227 cm

3. Ghazal (Sýrie) 224 cm



4x100 m:

1. Británie (Azu, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 38,43

2. Česko (Stromšík, Veleba, Jirka, Polák) 38,98.



ŽENY:

400 m:

1. Kaczmareková (Pol.) 50,16

2. McLeodová (Jam.) 50,38

3. Kielbasińská (Pol.) 30,38,

…7. Vondrová 52,03

8. Petržilková (obě ČR) 52,77.



1500 m:

1. Weltejiová 3:59,19

2. Dagnachewová 3:59,87

3. Destaová (všechny Et.) 4:00,84,

…11. Mäki 4:04,17,



17. Mezuliáníková (obě ČR) 4:10,32.

Tyč:

1. Šutejová (Slovin.) 465

2. Retziusová (Nor.) 465

3. Švábíková (ČR) 460.



Oštěp:

1. Tzéngkoová (Řec.) 65,40

2. Ogrodníková (ČR) 62,78

3. Vilagošová (Srb.) 59,80,

…5. Tabačková (ČR) 57,86.



4x100 m:

1. Česko (K. Seidlová, Kaiserová, Šplechtnová, Mičunková) 44,47.