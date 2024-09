Paralympiáda končí. Jak jste si ji v Paříži užila? Třeba i ve srovnání s tou předešlou.

Paralympiádu v Paříži jsem si užila velmi. Byla to moje již druhá paralympiáda a na rozdíl od Tokia, kde byla omezení kvůli covidu, zde již nebyla žádná, a tudíž jsme si to mohli užít naplno, se vším, co k tomuto svátku sportu patří. Atmosféra, stadión, sportoviště, zázemí a vše kolem bylo na špičkové úrovni. Divácká návštěvnost vyvolala u řady sportovců mrazení v zádech, plné tribuny a francouzští diváci byli neskuteční.

Co jste říkala právě na atmosféru? Pohybovala jste se asi převážně na Stade de France, ale zažila jste někdy na nějakých závodech takovou kulisu, jakou dokázali vytvořit fanoušci na atletickém stadionu?

Divácká kulisa bylo to největší, co v nás vyvolalo mrazení po celém těle. Když člověk vidí 70 000 fandících diváků paraatletiky, je to něco neuvěřitelného. Tuhle atmosféru bych mohla srovnat s MS v Londýně 2017, kde byl také vyprodaný celý stadión, ale samozřejmě fakt, že se tady jednalo o letní paralympijské hry, byl silnější a zanechá to i silnější vzpomínky.

Výsledky českých atletů na paralympiádě v Paříži: Anna Luxová (vrh koulí, kategorie F35) - 4. místo

Eva Berná (vrh koulí, F37) - 5. místo

Aleš Kisý (vrh koulí, F53) - 6.

František Serbus (hod kuželkou, F32) - 6.

Petr Vrátil (hod oštěpem, F38) - 7.

Michal Enge (hod kuželkou, F51) - 9.

Miroslava Obrová (hod oštěpem, F56) - 11.

Tereza Jakschová (běh na 200 a 100 metrů, T47) - 10. a 14. v rozběhu

Na českých paraatletických závodech takovou atmosféru nezažijete. Ale všiml jsem si, třeba právě na atletice, že na stadion přišli ve velkém množství školáci. Nebyla by to cesta i pro české závody zkusit zvát školáky, aby závodníci v tuzemsku zažívali alespoň trochu sportovní atmosféru?

S touhle myšlenkou přilákat a nalákat školy na stadion se potykám dlouho dobu. Problém je, že většina našich závodů probíhá o víkendu, a tím pádem mají školáci volno. Věřím ale, že zrovna nám v Ostravě se to může povést. Je to město sportu a například na MS v parahokeji byly vyprodané ochozy.

V Paříži jste byla jako šéftrenérka atletické části výpravy. Jak byste zhodnotila její vystoupení

Vystoupení našich sportovců hodnotím stabilně. Určitě jsme měli v plánu a naději přivézt minimálně stejný počet medailí, jakoto bylo v Tokiu (čeští atleti vybojovali v Japonsku dvě bronzové medaile - pozn. aut.). Konkurence ale roste velmi rychle a trošku nám utíká. Mám ale radost, že se v Paříži mohla předvést hned osmička paraatletů.

Kromě osmi českých reprezentantek a reprezentantů, vidíte v Česku i další nadějné sportovce, kteří by se mohli prosadit třeba už za čtyři roky do Los Angeles? Ať už mezi ženami, nebo muži.

Atletika měla v Paříži největší zastoupení, co se týče sportovců. Byla to určitě pro nás velká motivace ukázat, že v ČR máme kvalitní atlety. Co se týče nových tváří, někteří se objevují, například Tomáš Horáček, který čeká na mezinárodní kvalifikaci. Ale je to stále běh na dlouho trať. Je potřeba více propagovat a vytvářet zázemí pro nové nadějné sportovce. Věřím, že do budoucna budou například nábory a soustředění pro nováčky s kvalitním trenérským zastoupením. V současné době tohle vidím jako největší mínus.

Pravidla jsou nesrozumitelná

František Serbus, který na paralympiádě v hodu kuželkou skončil šestý, se nezdráhal mluvit o podvádění. Řecký závodník měl mít na vrhačské stolici přikrývku a tím porušovat pravidla. Žádný postih ale nakonec nepřišel. Viděla jste ten závod a měl být Konstantinidis třeba diskvalifikován?

I v atletice samozřejmě najdeme špatně zařazené sportovce, ale také osoby, které nemají v pořádku vrhačskou stolici. Je to velký problém a vzbuzuje to hodně diskuzí. Co se týče Konstantinidise, podle pravidel a podle diskuze s technickou delegátkou se nedopustil přestupku.

Jak by se podobným diskuzím dalo předejít?

Já osobně bych byla pro to vysvětlit, nebo obnovit pravidla, provést školení pro trenéry, sportovce ohledně vrhacích stolic a pravidel. V některých bodech jsou pravidla nesrozumitelná.

Naopak polská kuželkářka Roza Kozakowská, která se v Paříži zlepšila téměř o tři metry a posunula by světový rekord až za 31 metrů, nakonec diskvalifikovaná byla kvůli nedovolenému použití polštáře. Co konkrétně porušila a bylo správné, že ji rozhodčí diskvalifikovali?

Rozhodnutí bylo podle mého názoru správné a podle pravidel. Při předzávodní kontrole byla stolice polské kuželkářky bez polštáře, ten si dala až v závodě, a tím se dopustila přestupku. Polštář totiž nesplňoval dané parametry tloušťky 5 centimetrů. Kdyby si zažádala o zdravotní výjimku, nemuselo k tomu vůbec dojít.

Serbus mluvil i o ruském závodníkovi, který při klasifikaci měl připoutanou ruku k tyči a na paralympiádě hodil přes čtyřicet metrů. Podle něj by měl být nejméně o dvě kategorie výš. O podobných případech se mluví třeba i mezi kuželkářkami. Jak je složité konkrétně v těch „třicítkových“ kategoriích, která je určena především spastikům, sportovce správně zaklasifikovat?Téma klasifikací je v dnešní době hodně diskutováno. Nejen v kategorii Františka, ale také v dalších se mluví o nesprávném zařazení sportovců. Jsou zde noví atleti, kteří po roce dokáží přehazovat světové rekordy až o několik metrů. Já osobně po několika letech trénování vidím diametrální rozdíly mezi sportovci v daných skupinách. Dochází také k velkým překlasifikacím až o několik skupin. V některých případech podle mých zkušeností dochází k fingování a zhoršování zdravotních stavů sportovců. Například sportovci při závodu, kde dochází ke klasifikaci, nedokáží hodit žádný výkon. Po třech měsících se dokáží v některých případech zlepšit až o 10 metrů. Vše ale je v rukách proškolených klasifikátorů, kteří by měli poznat, zda sportovci fingují nebo ne.

Přiblížila byste čtenářům, co vůbec taková sportovní klasifikace v případě atletů obnáší?

Aby mohl sportovec závodit na největších akcích typu mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo paralympiáda, musí projít mezinárodní klasifikací. Tyto klasifikace v dnešní době bývají primárně na Grand Prix. Sportovcům jsou přiděleni dva klasifikátoři. Po absolvování všech testů a prohlídky je jim přidělena skupina, buď na dobu určitou, nebo uzavřenou. Sportovec pak může závodit a plnit limity na všechny vrcholové akce.

Dá se podle vašeho názoru při klasifikaci opravdu podvádět? A pokud ano, jak by se daly podobné případy eliminovat?

Podle mého názoru by měli sportovci minimálně třikrát projít klasifikací a poté by jim měla být uzavřena. Také by měli být na klasifikacích neutrální klasifikátoři. V každém sportu existují lidé, kteří dopují, pro mě v paraatletice je dopingem špatné zaklasifikovaní sportovců. A někteří to dělají úmyslně.

Miroslava Obrová musela v obou svých závodech házet kvalifikaci, pokaždé se to přitom dozvěděla poměrně krátce před samotným závodem. Zato třeba kuželkářky, kde jich v závodě startovalo šestnáct, kvalifikaci neházely. Jak je to možné?

Podle tým manuálu zaslaného před oficiální soutěží nám bylo jasné, že se Mirka podle počtu přihlášených kvalifikace bude muset zúčastnit. Pokud bylo v soutěži přihlášeno více než 12 sportovců, bylo podle manuálu a pravidel nutné absolvovat kvalifikaci. Samozřejmě nás zarazila ta skutečnost, že některé disciplíny kvalifikaci neměly, jako například kuželka žen kategorie F32 a disk žen F55. Na oficiální odpověď stále čekám, ale podle mého tomu bylo kvůli tomu, že tyto závody byly hned první závodní den a nebylo by možné kvalifikaci vložit do programu her.

Co ještě čeká českou paraatletiku ve zbytku letošní sezóny?

Paraatletická sezóna se pomalu blíží ke konci a nás už čekají pouze dva domácí závody. Jeden se uskuteční 22. září a jedná se o tradiční pardubický závod. Vrcholem bude zakončení nově vzniklé paraatletické ligy na městském stadionu v Ostravě 5.října, kde se dozvíme celkové vítěze ligy. (Kromě těchto závodů jsou na programu ještě 29. září ještě závody v Praze, klání v Bílině plánované na 15. září, bylo zrušeno - pozn. aut.)