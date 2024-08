Do závodu vstupoval s ambicí vylepšit si letošní nejlepší výkon, který byl 41,60 metru. Za tím ale zaostal téměř o čtyři metry.

„Se svým výkonem nejsem spokojen. Závod byl pěkný, kluci házeli daleko, ale já jsem nehodil, co jsem předpokládal, že bych mohl dát,“ mrzelo Vrátila, jenž hodil své náčiní nejdále na 37,96 třetím soutěžním pokusem.

To nejlepší v závodě přišlo ve čtvrté sérii. Kolumbijec Jose Gregorio Lemos Rivas, držitel světového rekordu, potvrzoval už od začátku roli největšího favorita závodu, ale své umění naplno rozehrál právě čtvrtým hodem. 63,81 znamenalo překonání vlastního světového maxima o více než dva metry.

„Trošku odletěl i těm ostatním klukům. Je to o jedenáct metrů dál, než měl druhý. Ode mě je to skoro, jako kdybych to dával nadvakrát,“ pousmál se trochu hořce. „Je to krásné, když to takhle létá,“ kývl uznale.

Český atlet se zařadil k dalším, které nadchla atmosféra na paralympijských hrách. „Je to obrovský stadion. Když jsem začínal před čtyřiadvaceti lety v Sydney, tak tam taky byl obrovský stadion. Ale tady byla podle mě nejlepší kulisa z toho kde jsem byl,“ všiml si.