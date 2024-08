Zplodil dvě děti. Pak začal Ital Fabrizio Petrillo s podporou manželky žít jako žena a před pěti lety zahájil hormonální léčbu. Teď se padesátiletá Valentina Petrillová stane první transgender sportovkyní, která se zúčastní paralympijských her. Zrakově postižená atletka bude v Paříži závodit tratích 200 a 400 metrů žen.

„Čekala jsem na to tři roky a v posledních třech letech jsem udělala všechno, abych si to zasloužila,“ řekla běžkyně pro britskou stanici BBC Sport. „Historická hodnota toho, že jsem první transgender žena, která se zúčastní paralympiády, je důležitým symbolem inkluze.“

| Video: Youtube

Petrillová prý věděla, že je ženou, už od devíti let. Ve čtrnácti jí byla diagnostikována stargardtova choroba, tedy degenerativní oční onemocnění. V mužské kategorii T12 má jedenáct národních titulů z let 2015 až 2018. Po tranzici vyhrála bronzové medaile na mistrovství světa v para atletice, dokonce závodila v atletických soutěžích masters proti ženám bez postižení.

Některé soupeřky hledí na Petrillovou skrz prsty. V roce 2021 podepsalo více než 30 atletek petici zpochybňující její právo soutěžit s ženami. „Každý by měl žít svůj život tak, aby se cítil dobře, ale ve sportu je to složité. Dlouhou dobu žila a trénovala jako muž, takže je možné, že její fyzické vlastnosti jsou jiné než u ženy, která se narodila jako žena. To by jí mohlo poskytnout výhodu,“ řekla německá atletka Katrin Müller-Rottgardtová deníku Bild.

Italka po hormonální terapii už nedosahuje zdaleka takové výkonnosti. „Nejsem stejná jako dřív. Nemám stejnou fyzickou sílu. Pro sportovkyni je těžké smířit se s tím, že neběžíte tak rychle jako předtím. Musela jsem tento kompromis přijmout, protože je to kompromis, pro mé štěstí,“ popsala trans atletka.

Tohle není životní styl

Křivdu cítí Melani Bergésové, které Petrillová vyfoukla místo na paralympiádě. Španělky se zastala specialistka na sportovní právo Irene Aguiarová. „Melani Bergésová přišla o šanci kvalifikovat se na paralympijské hry kvůli účasti muže, Fabrizia "Valentina" Petrilla, který postoupil místo ní. Je to nespravedlivé,“ nechala se slyšet pro web VOZ.

„Tohle pro mě není životní styl, tohle jsem já,“ vzkázala Petrillová. „A to, jaká jsem, stejně jako všichni transgender lidé, by neměli být diskriminováni stejně jako rasa, náboženství nebo politická ideologie.“

V Paříži vypukne paralympiáda 28. srpna, probíhat bude do 8. září. Soutěžit bude více než 4 300 parasportovců z celého světa. Program her zahrnuje 22 sportů a 23 disciplín. Mezi paralympijské disciplíny patří fotbal nevidomých, boccia, goalball, lukostřelba, atletika, badminton, kanoe, cyklistika, jezdectví, judo, powerlifting, veslování, plavání, stolní tenis, taekwondo, triatlon, střelba, volejbal v sedě a další sporty provozované na vozíku, jako je basketbal, šerm, rugby a tenis.