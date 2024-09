Pověděl bys čtenářům něco blíže o sobě? Kdy a jak jsi přišel k handicapu?

Letos v červenci to bylo deset let, kdy jsem se před hokejovým zápasem chtěl vykoupat v jachtklubu v Poděbradech. Jezdili jsme tam už několik let, byl jsem i jejich aktivním členem, takže podmínky na koupání a skoky do vody jsem znal velmi dobře. Bohužel i přesto mi při skoku do vody sklouzla noha a do vody jsem dopadl pod špatným úhlem. Narazil jsem na dno a zůstal ve vodě naprosto ochrnutý. Po záchraně a transportu vrtulníkem do nemocnice lékaři zjistili, že došlo k fraktuře krčních obratlů s postižením míchy. Celkový stav byl hodnocen jako inkomplentní Brown Séquardův syndrom s levostrannou hemiparézou a s poruchou termického a algického čití.

V čem tvůj handicap spočívá?

Handicap spočívá ve výrazné spasticitě na horní končetině, omezení jemných pohybů prstů u levé ruky. Spasticita ve zkratce znamená, že vypadne signál z mozku, takže si to můžete představit tak, že končetina je napjatá, svaly jsou zaťaté a znemožňují i pasivní pohyb. Chůze je hemiparetická s těžkým oslabením levé dolní končetiny, kdy nesvedu stoj, nezvládnu chůzi na patě ani špičce, dochází k hypotrofii svalstva.

Jak probíhalo období po úraze? Máš za sebou nějaký pobyt v nemocnici, operace, rehabilitace?

Operací ve Vojenské nemocnici v Praze mi byl nahrazen obratel C6, který je upevněn k obratlům C5 a C7. Po týdnu jsem byl převezen do Oblastní nemocnice Kladno, kde jsem byl cca 12 týdnů na rehabilitačním oddělení. Původně mi řekli, že budu tzv. "ležák", ale díky rehabilitačním zaměstnancům a velké podpoře přátel, především z oblasti sportu, a mému bojovému duchu jsem vše zvládl a začal se pohybovat. Z Kladna jsem po týdnu stráveném doma přesídlil na tři a půl měsíce do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. A do Kladrub se od té doby snažím jezdit skoro pravidelně na rekondiční pobyty, které mi velmi pomáhají.

Brown-Séquardův syndrom je soubor příznaků, které se vyvinou po hemisekci míchy (protětí její levé nebo pravé poloviny) či při útlaku její poloviny. Pacient trpí stejnostrannou poruchou hybnosti a vibračního a diskriminačního čití, poruchou citlivosti pro bolest, teplo a chlad na straně opačné. (zdroj: Velký lékařský slovník online)

Jak ses dostal k atletice handicapovaných?

Díky pobytu v Kladrubech jsem si při ukázce různých sportů z programu Para(re)start vyzkoušel atletiku - vrh koulí. Jde o společný projekt Českého paralympijského výboru a společnosti Sazka, kde si klienti rehabilitačních center po Česku mohou vyzkoušet různé sportovní disciplíny, a pokud je to chytne, i kdyby jen jako hobíky, mohou skrze sport získat třeba další motivaci a sílu do života. Mně bylo tehdy řečeno, že mám potenciál a stálo by za to se vrhu věnovat víc. A to byl okamžik, který mi změnil život.

Nedělal jsem si naděje na takové výsledky

Zkoušel jsi předtím i jiné sporty pro lidi s handicapem?

Nezkoušel, upřímně se ke mně do té doby žádné bližší informace o para sportu nedostaly, hlavně o tom, jaké možnosti existují a jak se právě třeba k paraatletice dostat.

Atletiku jsi začal trénovat v minulém roce, první závody jsi měl v květnu a prakticky hned jsi začal překonávat české rekordy. Čekal jsi, že to půjde takhle rychle?

Upřímně, nečekal, protože z hokeje, florbalu i tenisu vím, jak těžce se trénuje, aby měl člověk dobré výsledky. Není to jednoduché a není to ani tak rychlé. Navíc jsem o tomto sportu nic nevěděl, znal jsem ho pouze z televize, a to jsem navíc sledoval jen zdravé atlety, proto jsem si zpočátku nedělal ani naděje na takové výsledky.

close info Zdroj: se svolením Tomáše Horáčka zoom_in Tomáš Horáček se věnuje vrhu koulí i hodu diskem a oštěpem.

Byl jsi i na paralympiádě v Paříži, i když jen na pár dní jako divák. Přitom výkonnostně bys měl možná i splněný limit. Proč tedy na Stade de France nezávodíš?

Bohužel letos to ještě neklaplo, protože nemám mezinárodní klasifikaci. Ale i tak to byl obrovský zážitek zažít atmosféru paralympijské Paříže. A za tuhle příležitost jsem nesmírně rád. Díky Para(re)startu jsem se zapojil do speciální výzvy „Se Sazkou do Paříže“, kterou jsem i vyhrál. Stačilo splnit několik málo podmínek, jako byl motivační dopis a první sportovní výsledky, a Sazka mě s doprovodem do Paříže poslala.

V letošním roce už nebyla možnost splnit si klasifikaci na některých závodech v zahraničí?

Neumím na to odpovědět. Jsem začátečník a pořádně se ještě nevyznám. Dostávaly se ke mě různé informace, ale neumím říct, co je pravda a zda se dalo vše stihnout, nebo ne, abych se mohl účastnit zahraničních závodů a tuto mezinárodní klasifikaci získat.

V Česku jsi byl zaklasifikován do kategorie F34. Vzhledem k tvému handicapu by se možná dalo uvažovat i o „padesátkových“ kategoriích, kde jsou většinou lidé s porušením míchy. Slyšel jsem ale i to, že bys mohl být v kategorii F33. Jak vidíš své vyhlídky ty?

Tuto otázku neřeším, nechávám to na odbornících. Předpokládám, že vědí, o čem rozhodují. V každé kategorii se musí pracovat na vylepšení fyzičky a výkonu. Stěžejní je dosáhnout ve své kategorii co nejlepších výsledků a to je i můj cíl.

Jak často trénuješ?

V posilovně se snažím být co nejčastěji, trénuju šestkrát týdně. Jedu převážně silové a dynamické tréninky. Hody trénuji přibližně třikrát do týdne.

Stíháš kromě tréninků a závodu i něco jiného? Třeba nějaké zaměstnání, koníčky?

Do práce musím chodit, pracuju jako THP, tedy technickohospodářský pracovník. Můj největší koníček je sport. Jako malý jsem začínal ledním hokejem, poté jsem přidal i florbal a tenis. Bohužel už tyto sporty dělat nemohu a teď mám para atletiku a naplno se věnuju hodům - diskem, oštěpem a vrhu koulí.

Dáváš si do budoucna nějaké sportovní cíle? Ať už je to zdolávání dalších rekordů či účast na paralympiádě v Los Angeles za čtyři roky nebo cokoliv jiného.

Každý sportovec má sen - dostat se co nejvýše. Pro mne je to paralympiáda. Sice jsem se letos zúčastnil v Paříži, ale pouze jako divák a fanoušek. Samozřejmě si budu cenit i účasti na mezinárodních závodech. Budu moc rád, když se mi povede i mezinárodní rekord. A s Františkem Serbusem, který nás reprezentuje v hodu kuželkou a letos se už počtvrté dostal na paralympiádu, jsme si dali cíl, že do Los Angeles za čtyři roky pojedeme spolu.

Pohled národní klasifikátorky Ivy Machové: Tomáš svým handicapem patří mezi CP sportovce (z anglického cerebral palsy - dětská mozková obrna, pozn. red.). V současné chvíli je v ČR klasifikován jako F34, nicméně vzhledem k původu a rozsahu jeho handicapu je možné, že bude posuzován na hranici kategorie F33 a F34. Vzhledem k jeho predispozicím může v obou kategoriích aspirovat mezi nejlepší sportovce v těchto kategoriích. Podle lékařské zprávy a pohybových vzorců spadá do kategorie krvácení do mozku v důsledku zranění. Celkově klasifikace vychází z lékařských zpráv, posouzení funkčnosti svalového aparátu fyzioterapeutem nebo doktorem a posouzení fyzických schopností (rozsah pohybu, síla, koordinace…) s důrazem na vybranou disciplínu a délku tréninku (rekonvalescence) od úrazu trenérem.