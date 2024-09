Serbus vstupoval do paralympijského závodu s osobním rekordem 38,15 metru. I letos už překročil sedmatřicetimetrovou hranici. V Paříži dohodil svou kuželku do vzdálenosti 33,49. „Při třetím pokusu se mi utrhl šroub, při čtvrtém pak celý bezpečnostní pás. Tím pádem na zbylé tři pokusy jsem nebyl stabilní a nemohl jsem do toho dát všechno,“ litoval zkušený závodník.

Jako vítěz nakonec ze závodu vzešel Rus Alexej Čurkin startující ve Francii pod neutrální vlajkou, jenž o třiatřicet centimetrů překonal čtyřicetimetrovou hranici.

Nejvíce pozornosti ale vzbudil poslední startující, Řek Athanasios Konstantinidis. „Řešily se protesty proti Řekům, kteří opět podváděli tím, že na té vrhačské stolici by neměla být žádná přikrývka, tudíž ta přikrývka není součástí stolice a on neměl kontakt podkolenní jamky se stolicí. A co jsme se bavili s Alžířany, tak budou dávat protest,“ uvedl na konto řeckého závodníka, který si v paralympijském závodě zlepšil osobní rekord, který měl v oficiálním předzávodním zápisu, zhruba o jedenáct metrů.

Nicméně Konstantinidis figuroval i druhý den ráno po závodě ve výsledkové listině na druhém místě.

To třeba polská kuželkářka Roza Kozakowská o den dříve na pravidla narazila. Vyhrála závod žen ve stejné klasifikační třídě F32, jako závodí František Serbus, výkonem přesahujícím jednatřicet metrů, čímž by zhruba o tři metry překonala vlastní světový rekord.

Jenže radost jí dlouho nevydržela. Závodnice, která ještě v roce 2019 závodila na mistrovství světa v paraatletice ve skoku do dálky, ale pak v důsledku zhoršení zdravotního stavu byla překlasifikována a začala se věnovat právě hodu kuželkou, byla po protestu brazilské výpravy diskvalifikována, podle oficiálních údajů, za nevyhovující vybavení.

Problémem byl polštář

Podle polského novináře Michala Pola šlo o polštář, který používá na vrhačské stolici. Pravidla požadují maximální tloušťku pět centimetrů, což ten Rozy Kozakowské nesplňoval. „Roza připomíná, že před rokem ve stejné Paříži závodila se stejným polštářem a nikomu to nevadilo,“ napsal Pol na síti X.

Následný polský protest byl smeten ze stolu, a zlato tak přešlo do držení Tunisanky Marouy Ibrahmiové, jejíž výkon 29,00 metru se stal novým světovým rekordem. Brazilka Giovanna Boscolo Castillo Concalvová, jejíž výprava úspěšně podala protest, se posunula na bronzovou příčku za druhou Íráčanku Parastoo Habibiovou.

Zpět ale k závodu mužů. Serbusovi, který je úřadujícím mistrem Evropy, se nezamlouval ani výkon vítězného závodníka. „Před měsícem hází třicet metrů, na klasifikaci měl připoutanou ruku k tyči. Týden potom hodil na mistrovství světa 35 metrů. Nikomu to nebylo divné, že tenhle kluk je minimálně o dvě kategorie výš než my,“ kroutil hlavou atlet, kterého právě Čurkin připravil na světovém šampionátu pátým pokusem do vzdálenosti 35,18 o devatenáct centimetrů o bronzovou medaili.

František ve svých devětatřiceti letech přemýšlí i o účasti v Los Angeles za čtyři roky. „Hodně lidí mě přemlouvá, abych do toho šel. Je pravda, že v Čechách nikdo pode mnou není, takže kdybych odešel, tak nikdo nemá místo,“ přemítá pražský závodník, jenž v Paříži čelil i sedmašedesátiletému Řekovi Lazarosi Stefanidisovi, který v konečném pořadí skončil pátý.

Třeba se na nás bude za půl roku sázet

Vrátil se i ke svým soupeřům z minulosti. „Každý rok mě to demotivuje, protože není rok, kdy se neobjeví někdo nový. Jako například před třemi lety byli dva Číňani. A zničehonic ten rok zmizeli. A když jsem se koukal do tabulek, tak jeden je v kategorii F33 a ten druhý zmizel úplně. Svěťáky zůstaly a to mi přijde dost nefér vůči ostatním sportovcům.“ posteskl si.

Pro vysvětlení, závodníci musí v paraatletice k účasti na mezinárodních závodech projít mezinárodní klasifikací, v níž jsou rozřazeni podle typu a míry svého handicapu. První číslo značí handicap, druhé pak jeho míru v dané skupině. Čím nižší je druhé číslo, tím má daný sportovec vyšší míru postižení, ať už se jedná o poškození zraku, svalové síly či funkce svalů, rozsah pohybu, rozdílnou délku končetiny, amputaci dolní nebo horní končetiny, problémy s koordinací v důsledku poškození mozku, nervového onemocnění, nízkého vzrůstu atd.

Ačkoliv závod neprobíhal úplně podle jeho představ, líbila se českému reprezentantovi atmosféra. „Jsem na čtvrté paralympiádě, ale tady to bylo srovnatelné s Londýnem v roce 2012 s tím, že tady se do toho více lidi zapojili jako opravdoví fandové. Tak třeba za půl roku už se na nás bude sázet,“ zaspekuloval si.

„Když bude tahle atmosféra často, tak mě nakopne. Ale musí to být furt, protože opravdu jen tady na paralympiádě nebo maximálně na mistrovství světa, kam naženou děti ze škol,“ zalitoval, že na závody v atletice lidí s postižením nechodí příliš mnoho diváků s výjimkou vrcholných světových akcí.