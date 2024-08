Stepanyanův život je už od mládí spjat s armádou. Po základní škole šel studovat na na katedru předběžné vojenské přípravy. Už o rok později, jakmile mu bylo osmnáct let, byl povolán do armády. Za čtyři roky svá studia dokončil, stal se učitelem předvojenské přípravy a tělesné výchovy, později získal dokonce magisterský titul ve vojenské správě.

Postupně se vypracoval až k hodnosti kapitána, to bylo roku 2012. Už o dva roky později se mu však armáda stala osudnou.

Při odrážení nepřátelské operace pomáhal svému zraněnému příteli dostat se z minového pole, jedna z min ale bohužel vybuchla. Stepanyan přišel o obě nohy a pravou ruku.

Musel podstoupit mnoho operací. „Říká se, že se mi během operace několikrát zastavilo až na dvacet sekund srdce. Když doktoři bojovali o můj život, zdál se mi sen, jak jsem ve válce, plazím se, utíkám… A mezitím jasně slyším tlukot svého srdce a vnitřní hlas, který mi říkal nevzdávej se, vyhrál jsi. Když jsem se pak probudil, zjistil jsem, že nemám nohy,“ popisoval.

„Probral jsem se tři dny po operaci a okamžitě jsem pochopil svůj stav. Viděl jsem, že mám amputované nohy a ruku,“ vyprávěl v rozhovoru pro Deník. „Doktoři mi pořád říkali, ať navštívím psychologa. Ale já jim říkal, že to není nutné. Každý přece zná svou duši nejlépe,“ prozradil svoji filozofii v prvních dnech po úraze.

close info Zdroj: se svolením Sargise Stepanyana zoom_in Sargis Stepanyan (vpravo) si vybojoval účast na paralympiádě v Paříži.

Nevzdal se. Ba naopak. „V první řadě jsem myslel na to, abych mohl chodit. Sledoval jsem videa, jak chodí lidé s podobným problémem a říkal jsem si, že když to dokážou oni, dokážu to i já,“ pronáší slova plná kuráže.

„Vždycky říkám, díky bohu, že mám levou ruku. Musím ji co nejvíc vylepšit, slouží mi místo druhé ruky i místo nohou. Měli bychom si vážit toho, co máme, a používat to,“ ví nejlépe sám, o čem mluví.

Motivaci našel i v rodině

Motivací se uzdravit byla nejen manželka, ale i jeho děti. „Když jsem byl v nemocnici, své děti jsem nechtěl vidět. Byl to jediný okamžik, kdy jsem ukázal slabost. Nechtěl jsem, aby mě takhle viděli,“ vzpomínal.

„Nebyl jsem připravený, oni ale naopak chtěli za mnou přijít. Asi po dvaceti dnech jsem jim to dovolil. Vešli do pokoje a hned jsme začali vtipkovat,“ loví v paměti. „Zjistil jsem, jak jsou silné a já byl jediný, kdo byl v té situaci slabý.“

Kromě armády měl ale blízko i ke sportu. Na přelomu tisíciletí byl skvělým vzpěračem. Jen několik měsíců po úraze začal znovu sportovat. Oblíbil si armwrestling, neboli jak se lidově česky říká „páku“. A se svojí jedinou rukou se vypracoval na několikanásobného mistra světa. Ačkoliv má jen jednu ruku, zůstal i u vzpírání, v němž vytvořil řadu rekordů.

Jak vypadá trénink Sargise Stepanyana:

| Video: Youtube

Před několika lety pak vstoupil i na atletická bojiště. Na jedněch ze svých prvních závodů, ve Spojených arabských emirátech, sice bojoval s technikou, ale neuvěřitelnou silou ve své jediné paži dokázal docílit výjimečných výkonů.

Ty během několika málo let ještě o mnoho vylepšil. V roce 2023 obsadil druhé a třetí místo, ve vrhu koulí zaznamenal 8,49 metru, diskem hodil přes třiadvacet metrů.

Loni už se na světovém šampionátu dostal ve vrhu koulí těsně pod hranici deseti metrů, což mu stačilo ke splnění nižšího limitu na paralympijské hry. Ten vyšší pak zdolal letos na jaře v Maroku. V tabulkách pro rok 2024 má zapsaný výkon 11,23 metru, což ho v jeho kategorii řadí do elitní desítky.

Ať už to ale v Paříži dopadne jakkoliv, je jisté, že největší závod svého života už vyhrál.