„Venkovní sedmiboj je něco jiného. Jedu do Německa s tím, že si budu chtít vylepšit osobní rekord. To je pro mě hlavní, ale o konkrétním umístění je těžké hovořit. Stát se může cokoliv, ale viděla bych se v druhé polovině výsledkové listiny,“ říká třiadvacetiletá všestranná atletka.

Rodačka z Havlíčkova Brodu se těší, že si zazávodí s elitními soupeřkami. „Jsem zvědavá hlavně na Nafissatou Thiamovou. S ní jsem ještě nikdy nezávodila,“ zmiňuje Belgičanku, která v posledních letech posbírala nejvíc vícebojařských medailí včetně dvou olympijských prvenství.

Dovolená last minute? Kdepak, rychlonohou Lamačovou teď čeká Mnichov

Dorota Skřivanová si v letošní sezoně zlepšila své maximum 6073 bodů. „To jsem posbírala v Edenu na mistrovství republiky. Nebylo to ale úplně povedené vystoupení. Druhý den mi to pokazil. Tam vidím prostor ke zlepšení,“ je si vědoma svěřenkyně trenérky Martiny Blažkové.

Disciplína, která členku Slavoje Pacov brzdí, je technicky nesnadný oštěp. „Pracujeme na něm a je znát určitý pokrok. Jenže zlepšit výkonnost není bohužel úplně snadné. Docela to trvá. V soutěži jsou jenom tři pokusy, a když to člověk nemá zažité, je to pak loterie,“ pokyvuje hlavou.

Speciální trénink

„Spíš se budu opírat o silné disciplíny, tedy běhy a skoky. S oštěpem je to tak, že to buď vyjde teď, nebo až někdy příště,“ směje se. „Myslím, že je to o počtu speciálních tréninků. Teoreticky to mám zmáknutý. V těle to určitě je, teď to převést do pohybu a prodat to. Líbil by se mi výkon kolem osmatřiceti metrů.“

Problém je taky v tom, že na rozdíl od malých domácích závodů, kde se závodníci mohu dlouho rozcvičovat, to na mezinárodních akcích rozhodčí nepovolí. „Pustí nás na čtyři nebo pět hodů před soutěží, a to je pro mě málo. Na druhou stranu to je ale pro všechny stejné,“ přemítá.

Svoboda má smůlu na velké akce. Po Eugene bude chybět i v Mnichově

Do Mnichova je to coby kamenem dohodil a Dorota bude mít v hledišti Olympijského stadionu svou podporu. „Jo, určitě přijede někdo z rodiny a kamarádi. Nabízí se tam vyrazit a nejen kvůli mě. Vlakem to trvá pět hodin a k vidění tam budou i velké hvězdy,“ usmívá se.

„Byla bych spokojená, kdybych na šampionátu přidala k osobáku stovku bodíků. Věřím, že zlepšení přijde právě teď.“