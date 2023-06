Chvílemi už propadal beznaději. Kvůli bolesti v ostruze na levé patě nemohl čtyřstovkař Patrik Šorm od prosince trénovat. Lékaři na něm vyzkoušeli osvědčené metody, ale nic nezabíralo. Zlepšení bylo v nedohlednu. Zimní sezona proběhla bez účastníka finále loňského halového mistrovství světa v Bělehradě a v prvních jarních závodech vytáhlý běžec s osobním rekordem 45,41 také chyběl.

Patrik Šorm si mítinku na Kladno hází vyzkoušel dvěstěmetrový sprint | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Ale jen do nedávného mítinku Kladno hází. Na dvoustovce dosáhl času 21,42 a dalším krokem vpřed byl start na mítinku v německém Dessau. Tam si odbyl devětadvacetiletý Patrik Šorm letošní čtvrtkařskou premiéru. Světlovlasý svěřenec Dalibora Kupky doběhl třetí za 46,22 a naznačil, že se po vleklém zranění dostává do formy.

Co vám závody ukázaly?

Byly to první starty na rozzávodění a hlavní bylo, že jsem sprintoval bez bolesti. To je pozitivní. Na mítinku Dessau jsem cítil, že forma je na dohled. Běželo se mi skvěle, akorát jsem v cílové rovince ztuhl, ale to je tím, že jsem běžel čtvrtku po devíti měsících a nemám ještě dost natrénováno. Sice jsem v duchu myslel na čas pod 46 a postup do čela českých tabulek, ale spokojený jsem i tak.

Povězte, jak se vám podařilo zbavit bolesti, kterou jste přirovnal k tomu, jako byste patou šlápl na hřebík?

Pomohlo mi rentgenové ozáření. Zkraje března jsem asi tři týdny docházel do nemocnice na Bulovce. Ta metoda má výhodu v tom, že se při ní dá přesně zamířit na postižené místo. Zabíralo to docela rychle. Úleva se dostavovala už po polovině dávek a po šesti ozáření jsem byl bez bolesti.

Je rentgenové ozáření běžná metoda?

Lékaři už nevěděli, co se mnou dál, a tak se k tomu přiklonili. No a zabralo to. Není to úplně přirozený způsob léčby, ale používá se. Jenže se nedoporučuje, aby na rentgen chodili mladí sportovci. Spíš lidé až tak od čtyřiceti let.

Znáte důvod toho doporučení?

Rentgenové ozáření není pro lidský organismus obecně vhodné. Na druhou stranu mi lékařka, s níž jsem to konzultoval, říkala, že se jedná o hodnoty, jaké by člověk nabral v bezpečnostních rámech při přestupech na letištích cestou do Austrálie. (usmívá se)

Při běhu už nemáte žádné problémy?

Trénuju přes půldruhého měsíce a trable s bolavou patou jsou pryč. Od některých kolegů, kteří léčku rentgenem také prodělali, vím, že se bolest může vrátit. Já ale zatím držím a věřím, že je to na dobré cestě. V tréninku mám samozřejmě zpoždění, ale jsem rád, že jsem některé fáze zvládl líp než v minulosti. Hlavně se cítím skvěle psychicky. Po zimě, kdy jsem byl hodně dole, je to super.

Jaký máte další závodní program?

Příští týden budu startovat na Zlaté tretře. Doufám, že tam ještě zrychlím. Věřím, že až budu mít štěstí na závod v příhodných podmínkách, mohl by z toho být zajímavý čas. Hlavním cílem je dostat se na mistrovství světa v Budapešti.

První dva letošní české časy jsou pod hranicí 46 vteřin. Co říkáte tomu, jak se jim vede?

Je výborné, že česká čtvrtka jde nahoru. Mohli bychom být silnější ve štafetě. Jsem přesvědčený, že se ve vzájemných soubojích vybičujeme k ještě lepším výkonům. Chtěl bych být zase nejrychlejší, ale jde mezi námi o zdravou rivalitu. Přeju zlepšení Matěji Krskovi. Je to super kluk. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost, ale nedám mu to zadarmo. (usmívá se)