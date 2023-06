Drží český rekord na 400 metrů, ale času 44,79 bude příští rok už deset let. Tehdy Pavel Maslák patřil do světové špičky. Zejména série jeho zlatých medailí na halových šampionátech byla obdivuhodná. To už je ale minulost. Závodník Dukly Praha přesto dál tvrdě trénuje a bojuje s konkurencí, i když doma už není nejrychlejší.

Pavel Maslák s dcerou Miou | Foto: Ivana Roháčková

Navíc Pavla Masláka v zimě potrápily zdravotní trable, takže v hale prakticky nezávodil. „Přechodil jsem virózu a jak jsem při tom trénoval, tak mě to sejmulo. Jednalo se o akutní selhání ledvin, měl jsem špatné testy. To už se ale dávno vyřešilo. Ještě v zimě jsem začal s přípravou na léto a zatím to vypadá, že se to povedlo,“ vyprávěl dvaatřicetiletý sprinter.

I proto ho čas 45,81 ze Zlaté tretry potěšil. „Je to můj nejlepší výkon od mistrovství Evropy v Berlíně v roce 2018 a věřím, že letos budu ještě rychlejší,“ říkal svěřenec trenéra Dalibora Kupky.

Nejlepší časy PM v posledních letech:

2018 45,59 (1)

2019 46,61 (3)

2020 46,46 (3)

2021 46,39 (2)

2022 45,92 (3)

2023 45,81 (2)

Pozn.: v závorce je pozice v českých tabulkách

„Na přípravě jsme nic neměnili. Jedeme pořád ve stejných kolejích a podle osvědčených metod. Možná jsme toho udělali o trochu víc a přineslo to ovoce. Tenhle trénink mi vyhovuje, a když budu zdravý, mohu být i rychlý,“ pokračoval sběratel medailí, přičemž poslední stříbrnou získal se štafetou na HME 2021 v Toruni.

Nyní je v Česku nejrychlejší čtvrtkařem Matěk Krsek, ale daří se i dalším. Pavel Maslák z toho má dobrý pocit. „Jsem samozřejmě nadšený. Tahle disciplína se jeví velice dobře. Nejen kluci, ale i holky, čehož důkazem je prvenství smíšené štafety na mistrovství Evropy družstev v minulém týdnu,“ zmínil zlato z Evropských her pro kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová.

„Jsem rád a je to jenom dobře. Už se atletika nemusí spoléhat jen na oštěpaře a pár dalších výjimek, které se dokázaly prosadit,“ upozornil rodák z Havířova, který by současnou formu rád prodal v dalších startech. „Moc závodů ale v nadcházejícím období asi není. Ještě zkusím zjistit přes manažera, jestli by se dalo někde vyběhnout, ale spíš to vypadá, že se vrátím k tréninku.“

S dětmi budeme jezdit za dědou do bazénu

V polovině léta se koná v Táboře mistrovství republiky. „Mohl bych tam o něco vylepšit season best, ale nemyslím si, že bych mohl probojovat do individuálního závodu na srpnové mistrovství světa v Budapešti. Nejsem v žebříčku moc vysoko, ale se štafetou se k Dunaji chystám. To je pro mě teď hlavní,“ přiznal otec dvou dětí.

S manželkou Nellou, zanedlouho čtyřletou dcerou Miou a dvouletým synkem Matteem žijí ve vsi kousek od Brandýsa nad Labem a jak to jde, snaží se profesionální atlet věnovat rodině. „Když nepočítám soustředění, kdy jsem mimo domov, tak se atletika a rodina dají dobře skloubit. Mám relativně dost času, takže je všechno, jak má být,“ vyprávěl.

„Děti rostou a zlobí, jako všechny jiné. Pokud je manželka v práci, vozím je do školky a zpět, všichni jsme spokojení. Když to časově vychází, snažíme se někam vyrazit, aby děcka vybila. Teď v létě to vypadá, že budeme hodně jezdit na koupání k dědovi do bazénu,“ uzavřel český rekordman.