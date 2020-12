Nová atletická sezona se má rozeběhnout už zhruba za tři měsíce. Nikdo ale pořádně neví, jestli se plánované závody uskuteční podle programu. Vždyť z loňského kalendáře vymazala pandemie koronaviru drtivou většinu závodů i soustředění.

Navzdory nejistotě ale handicapovaná atletka Anna Muziková nezahálí. Poctivě se připravuje na závody tak, jako by měly proběhnout podle původního plánu.

Proč handicapovaná? Dnes třiadvacetiletá sportovkyně si s sebou na svět přivedla bohužel i dětskou mozkovou obrnu.

Když se v říjnu sedmadevadesátého roku narodila předčasně už ve třicátém týdnu těhotenství, vážila pouhých 740 gramů.

S nepřízní osudu se ale zejména díky pomoci své rodiny, ale také díky své nezměrné vůli rve, co jí síly stačí. Rozhodla se, že ačkoliv ji obrna upoutala na invalidní vozík, bude žít svůj život aktivně. „Snažím se na svůj handicap nemyslet a neustále vyhledávám různé aktivity a činnosti, ve kterých bych se dokázala dovednostem zdravých lidí alespoň částečně přiblížit,“ svěřuje se Anička.

Přispět na invalidní vozík pro handicapovanou českou reprezentantku v atletice Annu Muzikovou můžete ZDE.

Po svém příchodu do Jedličkova ústavu v Praze se rodilá Plzeňačka začala věnovat atletice. Reprezentuje Českou republiku v hodu kuželkou a hodu diskem.

A během několika málo let to dotáhla až do světové špičky. Důkazem toho budiž nejen šestá příčka, kterou vybojovala na loňském světovém šampionátu, ale i celá řada cenných kovů z mezinárodních mítinků.

Nyní však musí kromě sportu myslet především na velké problémy, které řeší. Její starý mechanický invalidní vozík už dosluhuje, a jelikož má i elektrický, na nový jí pojišťovna nepřispěje. Protože ale tuto pomůcku bezpodmínečně potřebuje ke svému životu, rozhodla se požádat o pomoc veřejnost.

Protože mechanický invalidní vozík, který vyhovuje jejím potřebám, je poměrně nákladnou záležitostí (vyjde bezmála na 100 000 korun), založila si sbírku a doufá, že s její pomocí na nový invalidní vozík dosáhne a bude se moci znovu naplno věnovat přípravě na důležité nominační závody na paralympijské hry, které jsou jejím velkým snem.