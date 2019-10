Naposledy si to na přelomu září a října vyzkoušeli atleti. V těchto dnech se v Dauhá zase konají první Světové plážové hry.

Na sklonku roku 2022 se v zemi s necelými třemi miliony obyvatel sejde světový fotbalový výkvět. Všechno začalo menšími akcemi typu halového šampionátu v atletice nebo plavání v krátkém bazénu. Pravidelně se v Dauhá konají Asijské hry.

„Do sportovních akcí vláda hodně investuje. Katařani se před světem uspořádáním světových šampionátů rádi předvádějí. Je to součást jejich politiky,“ říká Milan Kovář, bývalý atlet, který v Kataru jako kondiční trenér několik let pracoval.

Chtěli prolog Tour de France

Katar sice nemá formuli 1, ale od roku 2004 se na okruhu Losail jezdí mistrovství světa silničních motocyklů. Atmosféra závodu MotoGP pod umělým osvětlením baví u televizních obrazovek miliony fanoušků motoristického sportu.

V Dauhá se tradičně hraje lukrativní tenisový turnaj Katar Open. Cyklistický závod Tour de Katar měl velké jméno, ale po mistrovství světa v silniční cyklistice v roce 2016 najednou zmizel z kalendáře.

Atletická Diamantová liga se na Chalífově mezinárodním stadionu koná řadu let. Otázkou však je, jak to bude v dalším období po světovém šampionátu. Květnový termín bude totiž kolidovat s ramadánem.

V roce 2011 se objevily informace, že by muslimská země mohla hostit prolog Tour de France. I když z Dauhá přicházely informace, že by organizátoři uměli vytvořit podmínky, aby cyklisté ve výhni nepadali jako mouchy, nápad se nezrealizoval.

Největší sousto Katařany teprve čeká. V roce 2022 uspořádají fotbalové mistrovství světa. Bude se hrát v netradičním termínu (21. listopadu 18. prosince).

Finalisté tak v Dauhá v pohodě stihnou nakoupit vánoční dárky. Přiklepnutí nejsledovanějšího turnaje je však všeobecně spojováno s úplatky.

Fotbalový šampionát si koupili

Volba pořadatele čelila kvůli podezření z korupce tvrdé kritice. FIFA podala trestní oznámení na pět osob. Vyšetřovací komise vypracovala rozsáhlou zprávu, z níž vyplynulo, že uplaceno mohlo být až třicet představitelů afrického fotbalu, kteří pomohli Kataru, aby při hlasování porazil další kandidáty.

Peníze sehrály hlavní roli, země měla světovou ostudu, ale nic se nezměnilo.

Vypadá to tak, že pokud Katar zvládne fotbal, na řadě bude už jen olympiáda. Tamější tisk tuto myšlenku čas od času rád oživuje.

„Možné je všechno. Organizačně jsou schopní olympijské hry uspořádat,“ pokyvuje hlavou Kovář.

„Po fotbalu by byla letní olympiáda dalším logickým krokem,“ souhlasí Martin Jaroš, marketingový ředitel katarského telefonního operátora.

Olympiáda se už v prosinci konala

Alfou a omegou katarského pořadatelství by však byl pochopitelně termín olympijských her. Tradiční začátek léta nepřipadá kvůli čtyřicítkám na teploměru do úvahy. Jako ideální by se nabízel listopad, ale kdo si dovede představit atlety, ale třeba i kanoisty a veslaře závodící na prahu zimy?

Ono k tomu ale v minulosti už jednou došlo. V roce 1956 se v australském Melbourne bojovalo o medaile v listopadu a prosinci. A v nejbohatší zemi světa se nedá nic vyloučit. Když FIFA svolila odehrát fotbalový šampionát v adventním čase, proč by to neudělal i Mezinárodní olympijský výbor?

Nechme se překvapit.

OH v Dauhá? Malá naděje, zní z ČOV



Podle místopředsedy Českého olympijského výboru pro zahraniční vztahy Romana Kumpošta se úvahy o pořádání letních olympijských her v Kataru pohybují spíš v rovině spekulací.



V červenci a srpnu je pořádání her v Kataru kvůli horku těžko uskutečnitelné. „Nejdřív by musela nastat nějaká široká platforma dohody mezi Mezinárodním olympijským výborem, sportovními federacemi a top partnery ohledně vhodného termínu, a tu vidím jako nepravděpodobnou,“ naznačil.



„Nejsme si vědomi, že by momentálně mezi Katarem a Mezinárodním olympijským výborem v tomto směru probíhala nějaká komunikace,“ uvedl místopředseda.



A to i navzdory tomu, že úroveň sportovišť v Dauhá je na vysoké úrovni. „Katar buduje všechna sportovní zařízení velkoryse a jsou vybavena podle posledních technických požadavků mezinárodních federací,“ upozornil Kumpošt.



„Nikdy ale neříkejme nikdy. Po organizační stránce Katar uspěl při mistrovství světa v cyklistice a atletice. Pokud zvládne i světový šampionát ve fotbale, tak by byl zřejmě schopný chopit se i pořadatelství olympiády,“ dodal.