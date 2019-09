Ve světových tabulkách je na pátém místě a je jednou z největších českých medailových nadějí. Před sebou má čtyři Američanky, všechny budou na startu, ale odjíždí dobře naladěná. Pomohlo jí k tomu i vítězství oblíbené Slavie v derby na Letné.

„Na fotbale jsem nebyla, na Spartu nechodím,“ prohlásila. „Zápas jsem sledovala v televizi a kluci mi udělali radost,“ usmívala se. „Na šampionát se těším,“ pokračovala a zdůraznila, že je v úplně jiné situaci než loni před ME v Berlíně, kde vypadla v semifinále.

„To se nedá srovnat. Tenkrát jsem byla celá bolavá a řekla jsem si, že to zkusím. Byla to loterie a tělo mě nepustilo. Teď jsem zdravá a chci se poprat o nejvyšší příčky,“ říkala. „Pro medaili udělám všechno, ale jestli se to povede? Tak to netuším.“

Američanek se nebojí

Naposledy závodila před měsícem ve finále Diamantové ligy v Curychu. „Potřebovala jsem dobít baterky, trénovala a uteklo to. Přeju si procházet dobře všemi běhy, a to nejlepší si nechat na finále,“ pokyvovala hlavou dvaatřicetiletá překážkářka.

Jak si věří proti Američankám, z nichž Dalilah Muhammadová před dvěma měsíci překonala světový rekord? „V tříkolovém systému to budou mít těžší než na mítinku. Některé z nich se mohou samy vyautovat. Šance je takhle větší, ale jsou to zkušené závodnice a budou připravené,“ přemítala atletka Dukly.

Držitelka olympijského bronzu z Londýna si pochvaluje, že v Dauhá bude mít jihoafrickou fyzioterapeutku Anitu, na níž je zvyklá ze zimních kempů.

„Určitě mi pomůže. Podařilo se domluvit se svazem, že s námi poletí do Kataru. Bude se starat i o další české atlety. Práce bude mít dost,“ vysvětlila rodačka z Liberce.

V souvislosti se šampionátem se skloňují vysoké venkovní teploty a klimatizované prostory, mezi něž patří i Chalífův stadion.

„Venku to nebude tak hrozné, ale je potřeba dát pozor na přechody do vymražených autobusů i hotelu. Je nutné mít s sebou věci na převlečení, ale nejde o žádnou novinku. Něco podobného už bylo na šampionátech na Dálném východě.“

Jen se diví, že zatímco rozcvičení proběhne v horku, závodit se bude ve 23 stupních. „Nejdřív vedro a pak o patnáct nebo deset stupňů míň,“ kroutila hlavou.

Startuje za týden

České vyhlídky nejsou pro Dauhá nejoptimističtější, ale Zuzana si tlak nepřipouští. „Máme pár lidí, kteří by mohli urvat medaili. A že bych měla výpravu zachránit? Tíhu rozhodně necítím. Adeptů je víc,“ vykládala závodnice, která zvolila dřívější příjezd do dějiště MS.

„Potřebuju být trochu v klidu. Chci nasát atmosféru, podívat se kolem a zajít na závody. Je to něco jiného než jet Diamantovou ligu, kdy se jde prakticky rovnou na start,“ dodává česká rekordmanka, kterou čeká první vystoupení v rozběhu přesně za týden 1. října.