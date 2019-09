Ve světových tabulkách je výkonem 85,78 metru patnáctý, což však v katarské výhni nemusí hrát roli.

Jenže atlet pražské Dukly se v průběhu sezony potýkal s bolavými zády a kolenem. „Je to boj a někdy je to jako na houpačce. V sezoně nejde vysadit a začít se léčit,“ říká Jakub Vadlejch, který nyní pobývá na závěrečném soustředění v nymburském tréninkovém centru.

„Do závodů chodím lehce limitovaný, ale poslední dobou je to se zády den ode dne lepší. Řekl bych, že jsou v nejlepším stavu za poslední rok,“ pokračuje osmadvacetiletý závodník. Navzdory tomu málem vyhrál mítink Diamantové ligy v Birmighamu.

Až v poslední sérii ho připravil o triumf Čcheng Čao-cchun z Tchaj-wanu. Ve finále seriálu v Curychu pak cítil velkou formu, ale kvůli své chybě skončil šestý.

„Nesprávně jsem vyhodnotil posunutí náběhové značky a přešlápl dlouhý pokus. To mě ohromně mrzelo. Jednak bych si zlepšil letošní maximum a pak v tu chvíli poskočil dopředu. Finále by se ještě mohlo vyvíjet jinak,“ krčí rameny.

Odpočinek při houbaření

Kromě jednoho malého závodu od konce srpna hlavně odpočíval.

„Byl jsem na chalupě, chodil do lesa na houby. Pořádně trénovat jsem začal až koncem minulého týdne,“ vypráví svěřenec Jana Železného.

V Nymburce zůstane do konce září. Do Dauhá odletí až těsně před kvalifikací. Ta se koná pátého října a hned následující den si to finalisté rozdají o medaile.

„Znám to tam. Navzdory vedru se mi v Kataru závodí dobře. Delší pobyt před startem je ale pro mě zbytečný. Raději přiletím na poslední chvíli. To mi vyhovuje.“

Oštěpařský souboj považuje za hodně otevřenou záležitost. „Spousta lidí může hodit hodně daleko. Jiní mohou překvapit. Estonec Magnus Kirt a Němec Johannes Vetter přehodili devadesát metrů, ale nebude jen o nich. Spíš o takových šesti lidech. Někomu může sednout kvalifikace, ale ve finále bude dole,“ přemítá.

Tentokrát bez manželky

Na MS v Londýně a loni na ME v Berlíně ho doprovázela manželka Lucia, reprezentantka Slovenska v sedmiboji. Do třetice však spolu šampionát neprožijí.

„Nedostala se do nominace a rozhodla se, že zůstane doma. Bude mě podporovat na dálku. Katar je trochu z ruky a já tam strávím čtyři dny,“ vysvětluje závodník s osobním rekordem 89,73 metru.

Své vystoupení nebere jako obhajobu londýnského stříbra. „Bude to o hodině H, jak se komu podaří načasovat formu. Pokud postoupím do finále, což nebude vůbec snadné, a budu házet stejně jako v Curychu, mohu nejlepší kluky hodně pozlobit.“