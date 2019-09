A vedla si skvěle. V prvním rozběhu skončila časem 52,23 třetí, což znamená, že zítra večer poběží semifinále.

Na startu ji brzo utekla Američanka Francisová, ale pardubická atletka si udržela dobrou pozici až do cíle. „Snažila jsem se od stopadiny zatáhnout.

Mám naběháno hodně kilometrů, takže v konci mám z čeho brát. Ani jsem tolik nevytuhla,“ pochvalovala si závodnice, která letos skončila druhá na ME do 23 let v Gävle.

„Spíš jsem doufala, že bych mohla postoupit na čas. Že budu v první trojce, to jsem teda nečekala. Je to hodně příjemný šok. Jak jsem doběhla, nebyla jsem si pořadím stoprocentně jistá. Koukala jsem na tabuli, a když jsem viděla, že jsem třetí, byla jsem úplně vykulená.“