Byl pro vás mix jakési osahání trati?

Já jsem šťastná, že jsem si to dala. Už jen proto, že jsem měla tréninkový výpadek kvůli kolenu a teď jsem si ozkoušela, jestli to půjde. A musím zaklepat, nebolelo mě to, takže by to mělo jít.

Co jste s ním měla?

Něco s postranním vazem. Vyřadilo mě to, nemohla jsem běhat rychlost a chodila jen tempa. Takže jsem po dlouhé době zase tady nasadila tretry a vůbec jsem nevěděla, co to udělá. Jsem ráda, že jsem si to tu se štafetou zkusila, rozběhla se a doufám, že to bude dobrý.

Kdy se vám to stalo?

Čtrnáct dní před odletem, jak jsem dotrénovávala na Dauhá, tak mě to při posledním tréninku zničehonic zastavilo.

To vám jistě zatrnulo?

No, musím říct, že týden před odjezdem jsem si myslela, že nikam nepojedu, protože jsem si nasadila tretry a myslela, že to bude dobrý. Jenže jsem nedoběhla úsek a říkala si: To asi nepůjde. Dala jsem si pak ještě volno a běhala v teniskách - a teď je to naštěstí dobrý. Ale to rychlostní mano tam určitě je.

Jak se vám závodilo v mixu?

Netroufnu si říct, kolik jsem běžela, ale vláček holek mi neujel. A tak to snad nebylo špatné.

Jak se chystáte na pondělí?

Půjdu na to, s čistou hlavou a prodat to, co ve mně je.

Jak zvládáte na stadion Chalífa přechody z tepla do zimy?

Byli jsme varováni dopředu. Je to pro mě něco nového, ale všichni to máme stejné.

Co atmosféra první velké akce?

Určitě je to něco jiného než mládežnické šampionáty, ale musím říct, že jsem od toho čekala víc. Lidí tady na tribunách opravdu moc není, ale i tak je to mistrovství světa a už jen běhat se světovou špičkou je super.

S kým byste chtěla běžet?

Určitě bych se Bahamankou Shaunie Millerovou. Je můj vzor, už jsem s ní běžela na Zlaté tretře, ale závodit s favoritkou v běhu je dobré, protože se neběží tak rychle. Mohlo by to pro mě s ní být schůdné.

Dá se postoupit?

Doufám, že jo. Kdybych zaběhla pod dvaapadesát sekund, s trochou štěstíčka by se postoupit dalo.

Přejete si zaběhnout osobní rekord…

Nedokážu říct, co s tím mankem dokážu, ale určitě tam nechám všechno.

Na čísle máte připevněnou mašličku, znamená?

Ta je pro štěstí, běhám s ní od začátku kariéry. Nosila jsem ve vlasech, ale tam už se mi nevejde, tak jí mám na dresu. Dostala jsem ji před pěti lety od přítele a od té doby s tím běhám. Už je trochu špinavá, ale vydržela. Bez ní bych nevyběhla.