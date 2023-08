/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ K nezvyklé situaci došlo na mistrovství světa v dálkařském sektoru. Český rekordman Radek Juška se s ní musel okamžitě vyrovnat a povedlo se mu to na výbornou. Jako devátý postoupil do finále.

Radek Juška se probpoval do světového finále v dálce | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Po druhém pokusu mu rozhodčí s velkým zpožděním nahlásili přešlap. V té chvíli to byl už druhý a zbývala by mu poslední možnost. Jenže proti tomuto výroku začali protestovat trenéři. A nejen čeští.

„Arbitři reagovali tím, že jim nefungovala kamera. Naštěstí se podařilo protest obhájit. Dostal jsem náhradní pokus. Muselo se to vykomunikovat hned. Po soutěži by s tím asi nešlo nic dělat. Těžko bych třeba mohl jít na prázdný stadion kvůli novému pokusu,“ líčil.

Macíka motivoval sprint s Lylesem. Klidně bych si to s ním zase rozdal, uvedl

Mohlo se zdát složité hned znovu skákat, ale Juška si s tím velkou hlavu nedělal. „Na tréninku létám jeden skok za druhým. Mně obecně velké pauzy moc nesvědčí. Takže to vlastně bylo dobře. Byl tam i adrenalin z lehkého naštvání,“ popsal své rozpoložení.

Náhradní skok pak třicetiletému dálkaři vyšel náramně. Dolétl na metu 810 centimetrů, což sice nebyl kvalifikační limit, ale nakonec to znamenalo postup do čtvrtečního finále z devátého místa. Závěrečný pokus pak svěřenec trenéra Josefa Karase vynechal.

Rád by skákal šest pokusů

„Sice mi to trochu brnkalo na nervy, ale nakonec to klaplo,“ ulevil si závodník, jehož po šampionátech v Pekingu 2015 a Londýnu 2017 čeká třetí světové finále. V nich ale nikdy nepostoupil mezi posledních osm, a to by chtěl v Budapešti změnit.

„Chtělo by to už prolomit ledy. Teď jsem si spravil chuť postupem po šesti letech, rád bych to posunul ještě dál a ve finále skákal šest pokusů. V top osmičce jsem byl ve světovém finále jen halovém šampionátu 2018 v Birmighamu. Bylo by pěkné to zvládnout i na šampionátu pod širým nebem,“ přál si.

Radek Juška se probojoval do fináleZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Věřím, že když ve čtvrtek zopakuju minimálně 810, tak bych tam měl být. Ale to už bude nový den a nový závod. Ti, co dneska skočili, zítra skočit nemusí. A obráceně. Uvidíme, co z toho vznikne,“ přemítal.

Měl na mysli zejména Jamajčana Wayne Pinnocka, který prvním pokusem ulétl na 854 centimetrů a balil fidlátka. „Docela jsme koukali. Nikomu nic špatného nepřeju, ale doufám, že se vypráskal dneska…“

Waterloo oštěpařek. Raději bych vyhrávala, prohlásila Ogrodníková po vyřazení

Nový sektor na Národním atletickém centru si Radek Juška pochvaloval. „Je to super, jinak bych neskočil 810. Ale podle mě by mondo nemuselo být tak tvrdé. Mám radši měkčí povrchy. Jenže kdybych si teď stěžoval, byl bych asi na hlavu,“ culil se