/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Nejlepším individuálním výsledkem v dosavadním průběhu atletického šampionátu je sedmá příčka dálkaře Radka Jušky. Splnil se mu tím sen, když postoupil do elitní osmičky.

Radek Juška | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Mráčkem na úsměvu českého rekordmana byla jen skutečnost, že nezopakoval kvalitní kvalifikační výkon 810 centimetrů. Ve finále zapsal hned v první sérii výkon 798, což v tu chvíli znamenalo páté místo. Pak měl ještě dva zdařilé pokusy, ale už se nezlepšil.

„Se sedmým místem nemohu být nespokojený. Ale měl jsem doletět víc daleko,“ pokyvoval hlavou. „První skok byl takový zajišťovák. Nebyl ani technicky povedený a pak už jsme museli hrát vabank. Stříleli jsme to plnýma a buď ten skok vyjde anebo ne. Na medaili bylo potřeba skočit 827. Kdybych jeden pokus eventuálně trefil, mohlo by to tam doletět, ale to je kdyby.“

Juška si myslí, že jeho sedmé místo nezůstane v Budapešti nejlepším individuálním výsledkem českého atleta. „Kuba Vadlejch to tam pošle a bude to neuvěřitelné. To bude pravé želízko v ohni,“ prohlásil o favoritovi oštěpařské soutěže.

Není si ale jistý, jestli v Maďarsku do neděle vydrží. „Ještě uvidím. Kuba má finále až v neděli. Chci ještě závodit, a tak bych nechtěl na tři na čtyři dny vypnout. Rád bych oštěpařské finále viděl a zafandil přímo na stadionu, ale uvidím. Musíme to probrat s trenérem.“

Posledním skokem dlouhým 852 centimetrů se stal mistrem světa Řek Miltiadis Tentoglu. Předstihl tak o dva centimetry Jamajčana Wayneho Pinnocka.

Macík byl účastníkem dopravní nehody

Ondřeje Macíka potkala před semifinálovým závodem na 200 metrů nepříjemnost. Respektive osazenstvo celého golfového vozítka, které převáží závodníky do cool roomu. Došlo ke srážce s jiným vozíkem a při tom létalo sklo.

Jamajčan Andrew Hudson musel být ošetřen. Trefilo ho sklo do oka, a proto byl první rozběh přeřazen na závěr. Postižený nakonec startoval a doběhl pátý. Pak byl dokonce dodatečně zařazený do finále, i když si postup časem nevybojoval.

Českému závodníkovi druhé kolo dvoustovky nevyšlo. Doběhl osmý v čase 20,71.„Spokojený jsem s účastí v semifinále, ale závod se mi nepovedl. Celkově však není moje účast v Paříži zase tak zlá,“ říkal český rekordman, který v rozběhu dosáhl rychlého času 20,40.

Déle vyprávěl o okolnostech nehody, při níž do vozidla s atlety narazilo jiné. „Docela mě to zaskočilo, když nic nečekáte a jste koncentrovaný na závod. Přišlo mi to, že jakoby do vás narazilo osobní auto. Museli jsme se znovu soustředit.“

Náraz odnesl soupeř vedle Macíka. „Čekalo se, až se všechno vyřeší. Musel přijet jiný vozík, aby nás odvezl. Možná bych zaběhl líp, kdyby se to nestalo. O nějakých patnáct možná dvacet minut se náš start zdržel, a to nebylo pro svaly příjemný. Úplně mi to nepomohlo, ale bylo to stejný pro všechny. Ostatní jsou asi větší profíci než já. Je to velká zkušenost,“ poznamenal.