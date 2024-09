C++ developer pro rozvoj simulačních a komunikačních systémů (80 - 100.000 Kč) Do našeho klíčového týmu hledáme C++ developera, který má alespoň 3 roky zkušeností. Nabídneme Ti opravdový kariérní růst, dobrovolné cesty do zahraničí a i po finanční stránce se u nás budeš mít hezky - dostaneš 13. plat, pravidelné bonusy za proaktivní přístup a jednou za čtvrt roku budeš mít 4 denní pracovní týden. Více informací o benefitech najdeš níže. Náplň práce: rozvíjení simulačních a komunikačních systémů, integrování nových komunikačních protokolů, zpracování navigačních dat pro simulované entity a sumilace jejich pohybu, práce se zvukovým systémem. 65 535 Kč

Detail nabízené práce