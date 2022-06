Pověst nejrychlejšího Čecha sezony potvrdil Zdeněk Stromšík. Pro svůj čtvrtý titul si doběhl s velkým náskokem a v parádním čase 10,12. Ten by za regulérních podmínek znamenal český rekord, jehož je spoludržitelem. Jenže sprinterům foukalo dokonce +3,6 m/s. „Běželo se mi dobře, jsem spokojený. S větrem jsem už zaběhl i 10,11,“ poznamenal vítkovický závodník.

Špotáková a spol. v akci. Atletika se vrací tam, kde před rokem řádilo tornádo

Rychlé časy přinesly i překážkové závody. Tereza Vokálová na stovce těsně zvítězila za 13,06, když o pouhou setinu porazila Terezu Elenu Šínovovou, ale opět to bylo za velmi silné větrné podpory (+3,1 m/s). O vítězi mužského závodu na 110 metrů nebylo pochyb. Petr Svoboda by podobně jako Stromšík vítězným časem 13,25 překonal svůj český rekord. Jenže stejně jako jeho kolegovi z hladké stovku válo do zad příliš (+3,1 m/s).

„S během nejsem moc spokojený. Zdálo se mi, že se vítr točil a v první půlce to foukalo proti. Pak jsem ucítil vítr v zádech, ale nebylo to úplně ono. Dvakrát jsem palcem u nohy narazil o překážku a doufám, že je jen naražený,“ vykládal veterán. „A jsem rád, že to pořád je v nohách a že jsem to předvedl před českými diváky. Doma se chci vždycky vytáhnout. Jinak tady moc nezávodím, v Česku to je vždycky moje osobní mistrovství světa.“

27 let starý rekord pokořen

O rekord šampionátu se postaral duklák Damián Vích v závodě na 3000 metrů překážek. Zvítězil v čase 8:36,43, čímž srazil hodnotu rekordního zápisu Michaela Nejedlého z roku 1995 o 1,49 vteřiny. „Nečekal jsem, že poběžím tak rychle. Minulý týden jsem měl nějaké problém, a tak je pro mě tenhle výsledek něco neskutečného,“ usmíval se běžec, který získal třetí titul republikového šampiona.

O pozici české jedničky přišel. Vrátila se mi chuť, věří Maslák v dobrý výsledek

Soutěž tyčkařů proběhla pod jasnou nadvládou Dana Bárty. Z posledních čtyř republikových šampionátů získal třikrát stříbro a v Hodoníně se konečně dočkal kovu nejcennějšího. Triumfoval v letošním nejlepším českém výkonu a osobním rekordu 553 centimetrů. Jeho jmenovec Marek Bárta byl zase neohroženým vládcem diskařského kruhu. Svůj šestý mistrovský titul získal díky pokus dlouhému 61,55 metru.