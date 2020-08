Ruská atletická federace uhradila pokutu za systematický doping a opakované porušování pravidel, aby se vyhnula dalšímu trestu od Světové atletiky (WA). Lhůtu měla do 15. srpna. Prostředky na zaplacení částky 6,3 milionu dolarů získala RusAF jako jednorázovou dotaci od ministerstva sportu.

Více než tisíc ruských sportovců podl WADA profitovalo mezi roky 2011 a 2015 ze systematického dopingu v zemi. Podle ní se potvrdilo, že v Rusku fungovala dopingová politika s cílem vybojovat co nejvíc medailí na velkých akcích včetně olympijských her v L | Foto: ČTK / ČTK

Pokud by Rusko pět milionů dolarů z pokuty a náklady na řízení ve výši 1,3 milionu dolarů neuhradilo, hrozilo by mu vyloučení ze všech soutěží. O účast na závodech by tak přišli i ti atleti, kteří dosud mohli díky výjimce startovat jako neutrální.