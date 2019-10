/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jestliže v pondělí byly po úspěšné kvalifikaci samý úsměv, dnes přišlo rozčarování. Žádná z trojice českých oštěpařek ve finále MS nepřehodila hranici 60 metrů a nepostoupila do užšího finále. Bylo to trápení a sny o předních umístěních se rychle rozplynuly.

Barbora Špotáková ve finále mistrovství světa | Foto: Ivana Roháčková

Devátá Barbora Špotáková hovořila realisticky. „Nevím, co bych mohla udělat, abych hodila víc. Proto nemám slzy na krajíčku. Udělala jsem maximum, co to šlo, a nejen já. I všichni ti, co mě podporují a pomáhají s dětmi. Prostě to nevyšlo. Ale jsem na cestě do Tokia, což je důvod, proč jsem se po druhém dítěti pustila do dřiny,“ říkala trojnásobná mistryně světa.