V Istanbulu ale závod už veškerá požadavky splňuje, a tak bude Stewartová útočit na čas 1:11:01, který v roce 2018 zaběhla Eva Vrabcová Nývltová. „O český rekord bych se chtěla pokusit, ale pokud zaběhnu čas pod 1:12:00, i tak budu nadšená. A to vzhledem k tomu, že budu závodit po docela dlouhé době,“ říká Stewartová.

Na přelomu roku totiž odchovankyni Spartaku Praha 4 trápilo koleno. „Teď už se ale cítím dobře. Dělám cviky na záda, která mi bolest kolena způsobovala. Preventivně cvičím dodnes a je to super,” vysvětluje vytrvalkyně, které loni utekl start na OH v Tokiu v maratonu, když sice splnila limit, ale byla až čtvrtá v pořadí.

„Moira měla sice tříměsíční tréninkový výpadek, během kterého nemohla moc běhat, jenže to neznamenalo, že nemohla sportovat,“ připomíná trenér Václav Janoušek. „Skoro bych řekl, že je teď v lepší kondici, než kdyby jen běhala a posilovala, protože udělala strašně moc práce na cyklistickém trenažéru a v posilovně.”

Do Istanbulu dokázali pořadatelé nalákat silnou konkurenci, chtějí aby se útočilo na světový rekord. „Vodiči pro Evropanky budou cílit na čas 1:09. Takže se budu snažit držet s čelem co nejdéle. Buď se mi to povede, nebo odpadnu,” usmívá se dcera skotského běžce Eddieho Stewarta.

Formu na start nadcházejícího závodu ladila v italských Alpách. „Po dlouhé době jsem cítila báječně. Ve středu jsem měla poslední trénink, a tak dobře se mi neběželo ani nepamatuju. V Turecku zkusím prodat svou formu a uvidíme, jak to dopadne,” dodává mnohonásobná mistryně republiky v běhu na 5000 a 10 000 metrů.