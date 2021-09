V Tokiu podle svých slov mohla startovat. „Nechtěla jsem tam ale odjet jen proto, abych si udělala účastnickou čárku,“ prohlásila závodnice Dukly Praha.

„Věděla jsem, že nemám takovou formu, abych mohla předvést výkon, jaký bych si přála. Přesto bylo Tokio můj velký cíl. Vnímala jsem ho jako vrchol kariéry. Moc mi ale nenahrálo, že se hry kvůli koronaviru o rok odložily. Loni jsem trochu ztratila motivaci a vracet se k tréninku bylo těžké,“ líčila čtyřiatřicetiletá překážkářka.

Tradiční zimní příprava v Jihoafrické republice probíhala podle plánu, ale když se na jaře vrátila do evropského chladu, rozbolela ji zlobivá šlacha. „Nepustila mě na start. Vůbec jsem nemohla běhat. Jen jsem jezdila na kole a plavala. Musím ale zaklepat, teď je dobrá. Už jsem si byla párkrát zaklusat a je bez bolesti. Snad to tak půjde dál,“ přála si Hejnová.

V hlavě má příští sezonu. „I když jsem letos nezávodila, v Dukle mi věří. Ráda bych se představila na velkých závodech. V úvahu připadá mistrovství Evropy v Mnichově, ale to se ještě uvidí. Nicméně bych tam chtěla získat medaili. Ta evropská mi chybí,“ zmínila rodačka z Liberce.

„Jelikož jsem dlouho nezávodila, chtěla bych se objevit v hale. Teď se ovšem nedá nic konkrétního plánovat. Detaily se teprve dávají dohromady,“ pokračovala bronzová z OH 2012 v Londýně.

Paříž? Roky nejsou zastavit

V Tokiu na její trati padly v obou kategoriích světové rekordy. „Disciplína poskočila o ohromný kus dopředu. Časy jsou šílený. Vím, že na výkony kolem 52 vteřin nemám. Prosadit se bude složité, ale pokud bych vydržela zdravá, myslím, že bych se mohla přiblížit k nedávné úrovni,“ vykládala závodnice, jejíž poslední střet s elitou skončil na MS 2019 v Dauhá pátým místem.

Když to půjde, chtěla by se česká rekordmanka rozloučit s fanoušky na úrovni. „Pěkným závodem na plném stadionu a někde, kde to mám ráda. Nechci odejít po bolavé sezoně. Atleta žene dopředu energie, kterou diváci vyzařují. Když ji nemá, je těžké se motivovat a vydat ze sebe maximum,“ svěřila se.

Dopředu se dívá jen pro příští rok. Další olympiáda je už moc vzdálená. „Paříž miluji, třikrát jsem tam vyhrála mítinky Diamantové ligy, ale jsem realistka. Roky se nedají zastavit. Vím, kdy se má skončit,“ usmála se.