/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ I ženský sprint má nového vládce. Královnou se po dlouhé době nestala Jamajčanka, ale stejně jako u mužů se jedná o Američanku. Sha'Carri Richardsonová je však žena s lehce kontroverzní pověstí.

Sha'Carri Richardsonová slaví titul mistryně světa. | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Provází ji totiž šmouha - před olympiádou v Tokiu měla po smrti matky, s níž ale nežila, pozitivní test na marihuanu. Před rokem se na odsunuté MS v Eugene nekvalifikovala a obě akce sledovala jen v televizi. Nyní však může slavit.

Na mistrovství světa v Budapešti se jí nepovedlo semifinále. Zůstala sedět v blocích a postupovala až časem. Avšak nadmíru kvalitním – 10,84. „Když jsem se probila až do finále, chtěla jsem předvést to nejlepší, co mi jde,“ prohlásila mladá žena s extrémně dlouhými nehty.

Před během o medaile by si asi většina diváků vsadila na Jamajčanky. Slavná Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Shericka Jacksonová vypadaly suverénně, ovšem boj o medaile se Richardsonové nadmíru vydařil.

Zvítězit ji pomohli podporovatelé a odpůrci

V deváté dráze měla nejrychlejší závěr a uvolněným sprintem převálcovala v nejlepším výkonu roku 10,65 (a šestým v historii stovky) obě Jamajčanky. Jacksonová byla o sedm setin pomalejší, legendární Fraserová-Pryceová běžela 10,77.

„Je nutné se nikdy nevzdat, soustředit se na sebe a bojovat. Někdy přijdou dobré i špatné dny, ale vždycky je potřeba zůstat nohama na zemi. Slunce nesvítí každý den, ale proto miluji zítřek,“ vykládala třiadvacetiletá Richardsonová.

Američanka Sha'Carri Richardsonová ovládla na MS stovku:

Zdroj: Youtube

Možná nemá úplně šťastnou povahu – v lednu byla kapitánem vykázána z letadla poté, co odmítla vypnout mobilní telefon a stevarda amerických aerolinek obvinila z obtěžování. Ostatní cestující na její vyloučení z přepravy reagovali sborovým potleskem.

V minulosti potkaly Richardsonovou další nešťastné okamžiky. Na střední škole se pokusila vzít si život, trnem v oku veřejnosti bylo jejího spojení s trenérem Dennisem Mitchellem, který byl v roce 1998 po pozitivním testu potrestám dvouletým zákazem. Na druhou dokázala otevřít své nitro a mluvit o svých psychických problémech.

Má širokou škálu příznivců. Jen na Instagramu má 2,4 milionu sledujících. „Můj trenér, moje rodina, podporovatelé a odpůrci - všechna jejich motivace mě přivedla do tohoto okamžiku,“ líčila sprinterka s dračím tetováním na rameni. „Pomohlo mi to zvítězit.“

Veteránka je s bronzem spokojená

Maličká Fraserová-Pryceová se loni stala šampionkou na nejkratší trati popáté. Letos mohla v počtech titulů v jedné disciplíně vyrovnat tyčkaře Sergeje Bubku. Ovšem potýkala se zdravotními problémy a tak se víc věřilo Richardsonové a Jacksonové.

Pro šestatřicetiletou matku syna je budapešťský bronz už patnáctou medaili na MS. Ve štafetě 4x100 metrů však může přidat ještě další cenný kov. „Vzhledem k okolnostem musím být s bronzem spokojená. Další medaile je fajn,“ dodala jamajská veteránka.