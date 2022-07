A o 14 let později je Shelly-Ann Fraserová-Pryceová v Eugene zase na trůnu. Nevládne však nepřetržitě. To by ani nebylo možné. Přišly i nezdary. Třeba když před jedenácti lety na MS v Tegu skončila čtvrtá. Mateřskou pauzu si vybrala v roce 2017, kdy se konalo mistrovství světa v Londýně.