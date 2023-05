Takový běžecký výkon, jaký předvedla při Londýnském maratonu Nizozemka Sifan Hassanová, se jen tak nevidí. Několikrát musela kvůli křečím a bolesti v kyčli zastavit a protáhnout se. Ztratila tak nadějnou pozici mezi nejlepšími, ale dokázala zabejčit, vrátit se do čela a v čase 2:18:33 na prvním místě proběhnout cílem.

Sifan Hassanová | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Před startem měla z nejdelší vytrvalecké disciplíny obavy. „Nejsem si jistá, jestli to zvládnu. Mám z maratonu respekt, ale jsem zvědavá, jak to dopadne,“ nechala se slyšet rodačka z Etiopie, která Nizozemsko reprezentuje deset let.

Jedna z nejúspěšnějších vytrvalkyň slavila v poslední letech řadu úspěchů hlavně na dráze. Sbírala medaile od patnáctistovky po deset kilometrů, a tak se nabízí myšlenka, že by mohla za rok v Paříži napodobit českou legendu.

Slavný Emil Zátopek na OH 1952 v Helsinkách zatím jako jediný v historii ovládl 5000 a 10 000 metrů a k tomu triumfoval v maratonu. Trenér nizozemské hvězdy Tim Rowberry se v tisku vyjádřil, že by se Hassanová o zlatý hattrick na OH 2024 mohla pokusit.

Třicetiletá závodnice se k maratonu v této sezoně už zřejmě nevrátí. „Ani by to nešlo. Maraton jsem si užila, chci ho běhat, ale teď mám před sebou program na dráze,“ prohlásila superběžkyně, která předloni svůj olympijský trojstart v Tokiu proměnila ve vítězství na pětce a desítce a bronz na patnáctistovce.

„Závody na stadionech miluji, a to se nezmění. Chci vyhrávat všechno a být všude,“ usmívala se a o londýnské maratonské premiéře sdělila, že by si nikdy nepomyslela, že by mohla tak dlouhý závod uběhnout. „Důležitá je trpělivost a nedívat se kolem. Zaměř se sama na sebe a třeba se překvapíš.“

Češky si myslí, že může být jako Zátopek

Maratonkyně Marcela Joglová si myslí, že záměr se zlatým hattrickem se u Sifan Hassanové nedá vyloučit. „Je to velká porce, ale u ní je možné všechno. Asi si na to věří, zkušeností má dost. Myslím, že pokud to půjde, troufne si na to,“ glosovala.

Její běžecká kolegyně Kristiina Mäki, která se na šampionátech a elitních mítincích s Hassanovou utkává, se domnívá, že bude v těžší pozici než před sedmi dekádami Emil Zátopek.

„Může to dokázat. Je toho schopná, ale tenkrát nebyly disciplíny tak nabité jako dnes,“ poznamenala držitelka čtyř českých rekordů pod širým nebem, která ale závodí prakticky jen na patnáctistovce.

Na ní v Tokiu společně s Hasasanovou běžela finálový závod. Podle závodnice s českofinskými kořeny je na rodačce z města Adama obdivuhodné právě to, na kolika tratích se dokáže prosadit.

„Jsou typy, které běhají osm set nebo patnáct set metrů metrů. Nic jiného by nezvládly, ale když je člověk takový obojživelník, je reálné mít velký rozsah. Přechod na delší trať je otázkou tréninku a nastavení hlavy,“ dodala závodnice, která zatím nejvíc běžela půlmaratonskou distanci.