K těžko uvěřitelné situaci došlo během mistrovství světa v atletice handicapovaných v Paříži. Český reprezentant v hodu kuželkou František Serbus zde doplatil na chybu organizátorů, kterým se ztratilo jeho vrhačské náčiní.

František Serbus při rozcvičování se svým trenérem Pavlem Martínkem | Foto: se svolením Františka Serbuse

Čeští para atleti v těchto dnech bojují o umístění na světovém šampionátu v Paříži, kde se příští rok uskuteční i paralympijské hry. Jako jeden z prvních měl jít na řadu i František Serbus, kterému v letošních světových tabulkách před závodem patřilo čtvrté místo a ve francouzské metropoli chtěl bojovat o přední umístění.

Po příchodu do sektoru ho však čekal velký šok. „Je to k neuvěření, ale opět mi neprošla kuželka do závodu, respektive ani nedorazila do sektoru,“ vysvětloval po závodě na svém instagramovém profilu.

S handicapem na olympiádě. I Tokio už zná příběh ligové hráčky Hodonína

„Když jsem šel na řadu, dali jsme požadavek k hlavní rozhodčí, aby nám dala odůvodnění, proč nemám v sektoru kuželky. Bohužel nezastavila závod a nechala mě házet s erárními kuželkami,“ pokračoval.

Pro vysvětlení: na velkých světových akcích se obvykle den před závodem odevzdává atletické náčiní, ať už jde o disky, koule, oštěpy nebo právě kuželky, k převážení, zda splňuje předepsané normy. Pokud je vše v pořádku, závodník ho pak má k dispozici v sektoru při svém závodě.

Selhání pořadatelů

Zkušený český reprezentant tak musel házet s erárními kuželkami. Různé druhy kuželek přitom můžou mít různé těžiště či tvar úchopu, což může u handicapovaných vrhačů v kategorii F32, v které hází právě Serbus, hrát velkou roli, protože kromě nohou mají do značné míry postižené i ruce.

Při nejdelším pokusu dolétlo náčiní českého reprezentanta na 33,28 m, tedy necelých pět metrů pod jeho osobní rekord. To mu stačilo na sedmé místo.

Jenže ani český závodník, ani reprezentační tým to nevzdali. „Po ukončení závodu jsme to šli řešit a hledat pravdu. V blízkosti TIC, tedy technické místnosti k řešení všech podnětů k chodu závodu, na nás čekal zbytek českého týmu v čele s Janou Kulířovou a Vendulou Šebečkovou (vedoucí výpravy a její asistentka – pozn. red.), které se už snažily najít důvod,“ popisuje chvíle po skončení závodu.

Zdroj: se svolením Františka Serbuse

Důvod byl ovšem šokující. „K našemu zděšení se k nám dostalo, že se kuželky ztratily,“ píše Serbus. „Prý došlo k lidské chybě ze strany organizátorů,“ doplnil.

Zvláštní sólo závod

Podařilo se však vyjednat, že zasedne tribunál. „Budou řešit, jestli mi dají opravných šest hodů a bude to v rámci fair play, nebo mě zaženou jako psa a přijdu o cenné místo na paralympiádu, státní podporu a sponzory,“ psal atlet, který má ve své sbírce i titul mistra Evropy.

Nakonec dostal možnost odházet své pokusy znovu. V úterý odpoledne pak na něj čekal „sólo závod“.

Překonal deprese, pokusil se o sebevraždu. Dnes Petrouš vítězí a pomáhá

Po několikahodinovém čekání se v pauze mezi dopoledním a večerním programem, kdy v Paříži panovaly vysoké teploty a na liduprázdném stadionu fandila jen hrstka tvořená českou výpravou místo početného publika, které jinak tvoří na MS skvělou atmosféru, dokázal zlepšit o dva a půl metru a v celkovém pořadí se za 35,78 m posunul na konečné páté místo. O jedinou příčku mu však uteklo jisté místo na příštích paralympijských hrách.

Problém s kuželkami není první starostí, kterou musela česká výprava řešit. Už před startem šampionátu se notně propírala cenová politika ubytování ze strany pořadatelů.

„Kromě nadsazených, velmi vysokých cen za pobyt si pořadatelé účtují nesmyslné poplatky za to, pokud tým nesetrvá v Paříži 15 nocí (3. až 18. července). Tyto poplatky pro Českou republiku převyšuji celkem 200 tisíc korun a ČATHS se ve spolupráci s Českým paralympijským výborem proti těmto nekalým praktikám důrazně ohradila a zároveň jsme vyzvali další národy, aby vyjádřili svůj nesouhlas s činností, která se v našich očích pohybuje na samotné hraně zákonů. Považujeme za důležité, aby Mezinárodní paralympijský výbor a Světová paraatletická asociace byly o této skutečnosti informovány a aby se něco podobného na závodech nejvyšších formátů, které IPC zaštiťuje, neopakovalo,“ stojí na webu České asociace tělesně handicapovaných sportovců.