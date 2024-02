Vývoj pádí kupředu, královnu sportu atletiku nevyjímaje. Momentálně se vede žhavá debata o podobě skoku do dálky. Tradiční disciplína je neodmyslitelně spojena s odrazovým prknem a úpornou snahou vyhnout se co nejtěsněji přešlapu. Ale vedení Světové atletiky už spřádá plány, jak skok daleký zmodernizovat. Ohlasy jsou různorodé.

Dálkař Radek Juška | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

O co přesně jde? Jon Ridgeon, bývalý britský překážkář a nyní druhý nejvýše postavený muž světové atletické federace, nedávno představil revoluční myšlenku. Ze skoku do dálky by se mělo odstranit odrazové prkno a zcela tak eliminovat fenomén přešlapů.

Fungovat by to mělo tak, že místo prkna by se atleti odrazili k tomu určené zóně a skok by se jednoduše měřil z místa, kde se závodník odrazil, až k místu dopadu. „To by znamenalo, že každý skok se bude počítat,“ vysvětlil Ridgeon v podcastu Anything But Footy. „Do soutěží by to vneslo větší drama,“ je přesvědčen vlivný funkcionář.

Upozornil na to, že na loňském mistrovství světa v Budapešti byla přibližně jedna třetina všech skoků kvůli přešlapům neplatná. Podle Ridgeona jde o nesmírnou ztrátu času.

„Zároveň pracujeme na tom, aby se výsledky objevovaly ihned a nemuselo se na potvrzení délky skoku čekat nějakých dvacet třicet sekund,“ řekl Ridgeon.

Lewis myslel, že jde o vtip

Změna samozřejmě nepřijde hned. Během letoška má probíhat intenzivní testování zamýšlené novinky, a pokud budou výsledky nepříznivé, nic se inovovat nebude. Světová federace ale věří, že tradiční atletické disciplíny potřebují dostat trochu svěžejší tvář.

To vyvolává i očekávatelný nesouhlas. „Myslel jsem, že to je aprílový vtip,“ ozval se na sociálních sítích Carl Lewis, jehož názor citoval web BBC. Legendární Američan, který vyhrál zlatou medaili ve skoku dalekém na čtyř olympiádách v řadě, je přesvědčený o tom, že změna by jeho sportu uškodila.

„Skok daleký je technicky nejnáročnější atletická disciplína. Tímhle bychom se o ni úplně připravili,“ myslí si Lewis, podle něhož by měření všech, i krajně nepovedených pokusů k ničemu dobrému nevedlo. A navíc trefně dodává: „Copak se mají zvětšovat basketbalové koše jen kvůli tomu, že je tolik střel mine?“

Další kritici upozorňují na to, že novinka by měla vliv i na sledování televizních přenosů – už by nebylo možné jednoduše pomocí grafiky ukázat například to, kde jsou hranice medailových pokusů. Diváci by tak byli leckdy zmateni a ochuzeni o dramatický prožitek.