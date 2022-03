V průběžném pořadí se ziskem 3669 bodů dostala na páté místo dokonce před obhájkyni titulu Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou z Británie, která závodí poprvé od zranění lýtka na olympijských hrách v Tokiu a od první disciplíny výrazně zaostává za svými možnostmi. Před závěrečnou osmistovkou vede úřadující halová vicemistryně Evropy Noor Vidtsová z Belgie.

V poslední disciplíně si znovu výborně vedla česká reprezentantka, která se už před odletem těšila na měření sil s rychlejšími půlkařkami. Vytáhla se s nimi k novému osobnímu rekordu 2:14,73 minuty. Dva měsíce staré maximum si vylepšila o více než sekundu. Bezpečně se udržela na páté příčce a může se radovat z největšího úspěchu kariéry, který si před začátkem této halové sezony vůbec nedokázala představit. "Myslím, že klíčem byl klid. Nehroutit se z toho, když se něco nepovede, pokračovat dál s čistou hlavou. Užila jsem si to strašně moc," pochvalovala si v České televizi.

Čtvrtkař Patrik Šorm postoupil do finále halového mistrovství světa. Vyhrál rozběh a pak ve svém semifinále obsadil třetí příčku výkonem 46,55 sekundy. Člen tří medailových štafet z halového mistrovství Evropy bude na šampionátu v Bělehradě nejhůř šestý, což je jeho největší individuální úspěch v kariéře. V přímém souboji o medaile nahradí vítěze posledních tří HMS Pavla Masláka, který vypadl už v rozběhu. Mezi ženami po sporném průběhu neuspěla v prvním kole Lada Vondrová.

Republikový šampion a lídr českých tabulek Šorm v semifinále seběhl jako třetí a vyhnul se strkanici vedoucí dvojice. "Na seběhu jsem zazmatkoval, protože jsem nevěděl, jestli to chci jít shora nebo zespoda. Bál jsem se kolize. Trochu se strkali a já jsem musel v jednu chvíli zastavit," líčil.

Třetí pozici uhájil s přehledem. "Je to skvělé, proto jsem sem jel a cíl je splněn, takže bezvadný," radoval se. Před finále bude chtít využít i zkušenosti tréninkového parťáka Masláka, který býval vyhlášeným halovým specialistou. "Doufám, že mi dá nějaké rady. Může se tam stát cokoliv. Vždycky je to finále něčím zajímavé, takže uvidím, co se tam zítra stane," přemítal.

Halový trůn je volný. Maslák ve svém rozběhu obsadil čtvrtou příčku, přičemž přímo postupovali jen dva závodníci. Další dva napříč pěti rozběhy se do další fáze kvalifikovali časem, ale Maslákův výkon 47,31 sekundy na to nestačil. Maslák vzhledem k aktuální výkonnosti zdaleka neměl ambice na obhajobu. Spokojený by byl s postupem do semifinále ale i k tomu měl daleko. V první fázi porazil jen jednoho z přímých soupeřů a zaostal o více než šest desetin za svým sezonním maximem. Obsadil osmnáctou příčku, od semifinálové dvanáctky ho dělila více než půlsekunda. "Asi nebyla ta forma taková, jaká měla být. Myslím, že jsem do toho dal všechno, prostě to tam nebylo," řekl.

Vondrová slavila, pak smutnila

Kontroverzní rozběh absolvovala Vondrová. Při seběhu měla kolizi s Britkou Jessie Knightovou, která pak vyšlápla dovnitř mimo dráhu, a musela se znovu rozbíhat. "Já jsem se před ni chtěla natlačit, myslela jsem, že mě pustí, ale zůstala stát a pak už to bylo k ničemu," popsala dvaadvacetiletá Češka kritický moment.

Ve finiši na Knightovou útočila, ale stejně jako na loňském halovém mistrovství Evropy o setinu prohrála souboj o přímý postup. "Myslela jsem, že tam jsem, ale zase ta setina," dodala smutně. Čas 52,94 na semifinále nestačil, ale pak přišla diskvalifikace britské běžkyně a česká reprezentantka se mohla pár desítek minut radovat z postupu. Následně ale jury vyhověla protestu britské výpravy a česká běžkyně o místo v semifinále znovu přišla. Toto rozhodnutí už bylo definitivní, protože česká výprava další protest vyhodnotila po analýze videozáznamu jako beznadějný a nepodala ho.

Vyřazena je i druhá česká čtvrtkařka Tereza Petržilková. Výkon 53,05 byl její druhou nejlepší halovou čtvrtou v životě, ale za osobním rekordem z národního šampionátu o 41 setin zaostala a zařadila se na 20. místo. Sítem rozběhů i semifinále prošly do finále obě největší favoritky - olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová i Nizozemka Femke Bolová.

V obtížném klíči osmistovky, kdy ze čtyř rozběhů postupovali vždy jen dva nejrychlejší přímo do finále, se neprosadil Filip Šnejdr. V prvním běhu skončil čtvrtý za 1:49,29 a obsadil šestnáctou příčku.

V závodě na 60 metrů se představila osmnáctiletá Eva Kubíčková. Dobře trefila start, ale pak se propadala a v posledním rozběhu obsadila sedmou příčku. Časem 7,38 zaostala o osm setin za svým juniorským českým rekordem, kterým se z národního šampionátu do Bělehradu kvalifikovala. Celkově byla klasifikovaná na 36. místě.