To Dorotu Skřivanovou, pátou pětibojařku na nedávném halovém mistrovství světa v halové atletice v Bělehradu, trochu limitovalo. „Dá se to ale dohnat, pořádně trénuju teprve pět let,“ říká všestranná atletka, pocházející z malé obce Ctiboř na Vysočině.

Ještě před atletikou jste se věnovala thajskému boxu. Co jste si z něj odnesla?

Dělala jsem ho asi tři roky v Pelhřimově, kam jsem chodila na osmileté gymnázium. Získala jsem při něm kondici a sílu a naučila se bojovat. Tam nikdo nic nevzdává a pokračuje, i když to zabolí. Když člověk běží a už nemůže, zastaví, ale u bojového sportu to při sparingu není možné. Jinak by přilítla nějaká rána. (směje se) Při tréninku se to ale nehrotí, nic by nehrozilo, ale prostě se to nedělá.

Proč jste thajský box opustila?

Strašně mě bavil a naplňoval, ale když jsem začala nastupovat do zápasů, zjistila jsem, že ostré souboje nejsou to, co chci. Předtím jsem snažila zlepšovat, ale nechtěla jsem, aby se zápasy staly cílem. Jak jsem se vždycky na trénink bojového umění těšila, tak jsem kvůli zápasům někdy v patnácti skončila prakticky ze dne na den. Bylo to na mě moc tvrdé. Věděla jsem, že soupeřce mohu ublížit, a to se mi nelíbilo.

Pak už následovala atletická kariéra?

Měla jsem asi rok pauzu, ale když jsem zjistila, že bez pohybu mohou přibývat kila, napadla mě atletika. Začala jsem ji ale dělat nezávazně. Nešlo o organizovaný sport, žádné tretry. Sice jsem se stala členkou pacovského klubu, ale nechodila jsem na stadion. Bylo to obecně hodně o kondici. Nehrozilo, že bych se mohla v útlém věku zničit nebo atletikou přesytit.

Co tím myslíte?

Tři roky jsem sama trénovala u našeho baráku podle papíru. Vyrazila jsem, kdy se mi to hodilo. Plán mi na dálku připravovala trenérka Petra Štěpánková. Oslovila mě ve škole jako učitelka tělocviku. Jenže pak odešla pracovat do Norska, vídaly jsme se jen o prázdninách, a tak mi posílala e-mailem týdenní rozpisy.

Kdy jste se začala atletice skutečně věnovat?

V osmnácti jsem v Nové Včelnici oslovila trenéra Václava Jelínka, jestli by se na mě nekoukl. Vzal mě, ales dosavadním režimem byl konec. Vysvětlil mi, že tak nemohu pokračovat. Hodně mi pomohl se směřováním na víceboja pak zařídil, že jsem mohla odejít do řekněme polovrcholové atletiky.

Kam vedly vaše další kroky?

V Praze jsem začala studovat práva a dostala se na Julisku k Rudolfovi Černému. Poznala jsem, jak se sport opravdu dělá, a v lize závodila hlavně ve výšce, kouli a na překážkách. Ve víceboji jsem se postupně zlepšovala a před rokem a půl jsem se přesunula do skupiny Martiny Blažkové v USK Praha.

V čem spočívala nejvýraznější změna?

Její trénink mi sedí. Hodně k ní vzhlížím, sama víceboj dělala. Ví, o čem to je. Je velkou osobností, která vedla například Denisu Helceletovou, Elišku Klučinovou, Kačku Cachovou nebo Rychlý holky. Poznala, co na mě platí, a to mě vystřelilo nahoru. Po půlroční spolupráci jsem loni získala český halový titul. Ten jsem letos obhájila a mezitím vybojovala i venkovní.

Co s vámi strmý vzestup udělal?

Nečekala jsem to, i když jsem tušila, že na tuzemské medaile bych mít mohla. Ale poslední skok byl velký. Byla jsem překvapená. Před šampionátem v Bělehradu jsem nevěděla, co mám od toho čekat. Teď už to je lepší. Naštěstí jsem závodila téměř totožně jako na domácím mistráku, což mě utvrdilo, že nešlo o nějaký úlet nebo super den. Už si trochu zvykám. (směje se)

Jak na vás zapůsobila atmosféra mistrovství světa včetně plné haly a elitních soupeřek?

Nedolehl na mě žádný tlak a celé jsem si to užila. I kdyby se mi pětiboj nepovedl a skončila poslední, tak bych to považovala za mimořádný úspěch. Závodila jsem s klidnou hlavou, akorát jsem se obávala hluku z tribun. Na to jsem nebyla zvyklá. Jenže ráno při překážkách tam moc lidí ještě nebylo. Pak jsem se soustředila na sebe a zdálo se mi, že rámus na ploše nebyl slyšet.

Spoléháte se ve víceboji na některou obzvlášť silnou disciplínu?

Nemám takovou, o niž bych se mohla opřít. V halovém pětiboji ale nemám ani žádnou slabinu. Vyrovnanost je asi moje přednost. Jak jsem na tom dobře fyzicky, dokážu to prodat v každé disciplíně. Možná mě trochu drží skoky, ale horší je to venku. Ne-umím oštěp, ten mi fakt nejde.

Letní sezona je pro atlety důležitější. Jak chcete manko v oštěpu dohnat?

Musím se na něj hodně zaměřit. Tady končí sranda. Byla by to škoda, když jiné výkony nejsou špatné. Ani nebudu říkat, kolik mám hozeno… Chtěla bych se posunout na 42 metrů a celkově přenést halovou výkonnost do sedmiboje. Všeobecně mám velké rezervyv technice i v rychlosti, takže mě čeká spousta práce. Klidně se může stát, že mi to venku nepůjde jako v hale. Ale věřím trenérce, že něco vymyslí. (směje se)

Máte nějaké konkrétní cíle do budoucnosti?

Spíš než nějaké výkony, body nebo rekordy by mě potěšilo, abych závodila správně technicky. A když to půjde, třeba by to mohlo klapnout. Každopádně se o něco pěkného pokusím.