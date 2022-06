Můžete říct, proč oštěp neletěl dál? Nebylo to nic moc, ale myslím, že výsledek vypadá hůř, než jaká je skutečnost. V rozcvičování jsem šedesátku pokaždé lehce hodila, ale pak jsme čekaly dlouhých dvacet minut na začátek soutěže a najednou to bylo pryč. Už jsem se do toho nedočkala, nevím proč.

Limitovalo vás nějakým způsobem květnové zranění?

Trochu jsem se o nohu bála. Skoro jsem neběžela, což při oštěpu nejde. Ani jednou jsem ho správně netrefila.

Špotáková v Kladně nepřehodila šedesát. Trochu jsem se bála o nohu, prohlásila

Asi jste ráda, že si první závod vyzkoušela v Kladně a ne až v sobotu na Diamantové lize v Paříži?

Proto jsem tady byla. Určitě je dobrý vybrat si závod blbec a myslím, že jsem si ho trochu vybrala, když jsem v rozcvičování házela dál než v soutěži… (úsměv)

Původně jste vyhlásila, že nevyužijete maximální počet pokusů, ale nakonec jste nastoupila ke všem šesti. Čím to?

Všechno to byly rány do prázdna. Když to netrefujete, tak to letí o deset metrů míň. Myslím, že si to trenér vyhodnotí pozitivně. Před sebou mám dva krásné závody. Nejdřív Paříž a pak mistrovství republiky v Hodoníně. Sezona pro mě začíná. Cíl mám až 20. srpna na evropském šampionátu v Mnichově. Ještě je dost času, abych se rozzávodila.

Přišlo se na vás podívat dost diváků, sama jste si je roztleskávala. Pomáhalo vám to?

I kvůli divákům, kteří mi přišli fandit, je to škoda, že jsem nehodila dál. Bylo jich fakt hodně a dorazili i někteří sousedi z Unhoště. Musím se jim omluvit, že jsem jim to nemohla oplatit a neudělala jim větší radost.

OBRAZEM: Na pražské Julisce zazářili oštěpař Vadlejch a překážkář Svoboda

Máte za sebou první závodní zkušenost. Jak by mělo vypadat vaše sobotní vystoupení na DL v Paříži?

Tam už se o nohu bát nebudu. Věřím, že to bude lepší, rezervu určitě mám. Soupeřky nejsou zase tak daleko (v Kladně jich pět překonalo 60 metrů – pozn. red.).

Všímala jste si, jakou mají formu?

Holky jsou hodně rozzávoděné, ale furt to nejsou žádné extra metry. To já v jejich věku… Nevím, ale pořád jsou v dosahu i pro takovouhle bábu. (směje se) Věřím, že na takové metry rozhodně mám. Kdyby házely pětašedesát, tak je to o něčem jiném, ale tohle nejsou žádné velké vzdálenosti.