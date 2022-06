„Těsně po této katastrofě jsme si říkali, jak to udělat, aby se tam domácí šampionát v roce 2022 mohl uspořádat. Ukázala se však obrovská síla, soudržnost a solidarita atletické komunity. Vznikla a sbírka a za pomoci partnerů je realitou, že se na nově zrekonstruovaném stadionu může bojovat o medaile,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Největší pozornost atletických fajnšmekrů bude upřena na oštěpaře. Konkrétně na Barboru Špotákovou, která bude usilovat o jubilejní patnáctý titul.

Soupeřky jsou v dosahu i pro takovouhle bábu, směje se rekordmanka Špotáková

„Moc se těším. Mistráky jsou vždycky jedny z nejhezčích závodů. Jsem ráda, že jsem zdravá, ale formu zatím hledám. Pořád se projevuje, že nemám víc naházeno z plného rozběhu,“ uvedla světová rekordmanka, která musela kvůli bolavému lýtku oželet úvod sezony.

Souboj čtvrtkařů

O zlato si to rozdá s Nikolou Ogrodníkovou, která výkonem 62,80 metru drží nejlepší letošní český výkon. Mezi muži je jasným favoritem stříbrný z Tokia Jakub Vadlejch, který si na Diamantové lize v Dauhá vytvořil osobní rekord 90,88, kterým je druhý ve světových tabulkách. Držitel olympijského bronzu Vítězslav Veselý ještě na svůj první osmdesátimetrový hod čeká.

O pozici české jedničky přišel. Vrátila se mi chuť, věří Maslák v dobrý výsledek

Ozdobou šampionátu budou souboj čtvrtkařů Pavla Masláka a Patrika Šorma, do nějž může zasáhnout i držitel titulů z posledních dvou let Matěj Krsek. Atraktivní bude i závod žen na 400 metrů překážek. Největší šance se dávají Nikoletě Jíchové, která si letos vylepšila osobní maximum na 55,73.

Dlouhovlasá blondýnka má jistou nominaci na ME Mnichově, v jejím dosahu je i limit pro MS v Eugene. „Chtěla bych navázat na loňské domácí mistrovství, kde jsem zvítězila a vylepšila si svůj rekord. Jdu postupnými kroky. Jestli to letos na světový šampionát nevyjde, budu to zkoušet příště,“ prozradil.